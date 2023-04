MVP: Pristupanje Finske će ojačati bezbjednost nordijskog regiona i NATO-a

Podgorica, (MINA) – Pristupanje Finske NATO-u ojačaće bezbjednost nordijskog regiona i Alijanse u cjelini, saopštili su iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP).

Iz tog Vlainog resora poželjeli su dobrodošlicu Finskoj kao punopravnoj članici NATO-a.

Iz MVP-a su kazali da će demokratske institucije Finske doprinijecti jedinstvu i kredibilitetu NATO-a, dok nastavljaju da čuvamo stabilnost Alijanse.

“Pristupanje Finske će ojačati bezbjednost širom nordijskog regiona i NATO u cjelini”, navodi se u objavi MVP-a na Tviteru /Twitter/.

Oni su dodali da se raduju završetku procesa ratifikacije za Švedsku, što je prije moguće.

Iz MVP-a su dodali da je to u interesu svih.

