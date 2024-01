MVP da saopšti je li preduzelo aktivnosti za zaštitu međunarodnog ugleda države

Podgorica, (MINA) – Međunarodni sekretar Socijaldemokrata (SD) Miloš Đuričković pozvao je Ministarstvo vanjskih poslova (MVP) da saopšti da li su preduzeli ili planiraju da preduzmu aktivnosti po pitanju zaštite međunarodnog ugleda Crne Gore i dosadašnjeg vanjsko-političkog kursa.

Đuričković je to kazao povodom izjave ministra odbrane Hrvatske Ivana Anušića da otkazuje dogovoreni sastanak sa crnogorskim kolegom Draganom Krapovićem zbog njegovih javno iznijetih stavova.

Anušić je saopštio da je sastanak sa Krapovićem otkazao zbog njegovih izjava o ploči u Morinju i brodu Jadran.

Đuričković je podsjetio da je premijer Milojko Spajić nedavno branio izostanak reakcije MVP-a zbog narušavanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, “time da je riječ o poslanicima ((izostavio predsjednika Skupštine), nad kojima on nema kontrolu”.

“To svakako nije opravdanje da se on i MVP ne bave onim što im je u opisu posla”, rekao je Đuričković.

On je upitao da li će MVP i u slučaju narušavanja međunarodnog ugleda Crne Gore i odnosa sa Hrvatskom i dalje da “drži glavu u pijesak”.

Đuričković je kazao da su, za nepunih dva i po mjeseca rada Vlade, ključne poruke koje šalje zvanična Podgorica ka regionu i međunarodnoj zajednici to da je predsjednik Skupštine bio u izbornom štabu Vučića, da su javni funkcioneri iz Crne Gore bili na proslavi neustavnog dana Republike Srpske uz čestitku predsjednika Skupštine, kao i Krapovićeva vizija “regionalnih sila i odnosa sa Hrvatskom”.

Prema njegovim riječima, to je slika koja je otišla u region i svijet iz Crne Gore.

“Ponovo pozivam MVP da nam saopšti da li su preduzeli ili planiraju preduzeti aktivnosti po pitanju zaštite međunarodnog ugleda Crne Gore i dosadašnjeg vanjsko-političkog kursa. Ukoliko nijesu i ne planiraju, da informišu javnost o novoj vanjskoj politici koja se sprovodi”, naveo je Đuričković.

Kako je kazao, protokolarnim posjetama Briselu, slikama sa zvaničnicima i diplomatama Evropske unije (EU), praznim floskulama o posvećenosti EU integracijama, ne može se kreirati vanjska politika a kamoli braniti od nasrataja.

