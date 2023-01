Muratović: Lokalni funkcioneri iz DF-a ponizili sebe i Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Lokalni funkcioneri iz Demokratskog fronta (DF) ponizili su sebe ali i državu Crnu Goru pred srpskim parlamentom, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Član Izvršnog odbora DPS-a Boris Muratović rekao je da je sjednica Odbora za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije dokaz da projekat “srpski svet” postaje java, „ali u svom karikaturalnom obliku, čemu su najveći doprinos danas dali predsjednici pojedinih crnogorskih opština“.

„To je bila prilika da čelnici opština Nikšić, Berane i Mojkovac, kao i predsjednici Skupština opština Danilovgrad, Herceg Novi i Tivat, deklamujući do sad urađeno i sprovedeno, a obećavajući dalje korake u cilju rada na “srpskom pitanju”, iskažu istorijski nivo poniznog i sluganskog odnosa pred srpskim parlamentom a time ujedno ponize i sopstvenu državu“, naveo je Muratović.

On je kazao da je nevjerovatno da se lokalni funkcioneri iz redova DF-a toliko ponižavaju da se pred srpskim parlamentarcima ushićeno hvale kako su u svojim kabinetima Skupštine opštine raširili trobojke.

Kako je dodao, očigledno da tu počinju, a i završavaju svi preduzeti koraci lokalnih funkcionera na prioritetnim projektima i planovima razvoja opština u kojima su na vlasti.

„Njihova stručnost, kompetencija i pregalaštvo su nam svima vrlo poznati, ali ovaj novi nivo poniznosti prema srpskim parlamentarcima, nekakvim Milicama Zavjetnicama i sličnima, besramno je i nedostojno crnogorske biti i karaktera“, rekao je Muratović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS