Mugoša: Predlozi za sudije Ustavnog suda da ne budu plod uskopartijskih interesa

Podgorica, (MINA) – Predlozi za sudije Ustavnog suda ne treba da budu plod uskopartijskih interesa, već to mora da bude dogovor oko kvalitetnih kandidata sa izraženim profesionalnim referencama, ocijenio je poslanik Socijaldemokrata (SD) Boris Mugoša.

On je rekao da su u SD-u spremi za dogovor, razgovor, konstruktivnu ulogu, poručujući da se njihov glas za bilo šta ne podrazumijeva.

„Ovi predlozi ne treba da budu plod nekih uskopartijskih interesa, to mora da bude dogovor oko kvalitetnih kandidata sa izraženim profesionalnim referencama i ovdje moramo opšti društveni interes da stavimo ispred partijskog“, rekao je Mugoša.

Mugoša je agenciji MINA kazao da je jedino ispravno rješenje, sa aspekta demokratske zrelosti, ozbiljnosti i odgovornosti, da se partije dogovore oko izbora sudija Ustavnog suda.

„Nažalost, prije par mjeseci smo imali takođe jednu kvalitetnu priliku, tada su neki poslanici odlučili da svoj partijski interes stave ispred opšteg interesa“, rekao je Mugoša.

On je istakao da nije saglasan sa krilaticom da su svi krivi, navodeći da su krivi oni koji su se tada uzdržanim glasanjem ponijeli prema respektabilnim kandidatima i dodatno povećali agoniju vezanu za izbor sudija Ustavnog suda.

Kako je rekao, vjeruje da partije hoće i žele da izaberu sudije Ustavnog suda.

„Mi iz SD-a to svakako želimo i našu konstruktivnu ulogu pokazali smo i prilikom izbora članova Sudskog savjeta, a to ćemo uraditi, iako nijesmo članovi Ustavnog odbora, na plenumu i kada budu kandidati za sudije Ustavnog suda“, naglasio je Mugoša.

Prema njegovim riječima, situacija je jasna i dobro bi bilo da se dogovore i da izaberu četvoro sudija Ustavnog suda.

„Na taj način bi imali Ustavni sud u punom kapacitetu, a mi znamo da je sada preko tri hiljade ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom, preko 250 inicijativa za usklađenost propisa sa Ustavom i zakonom i to zahtijeva puni kapacitet Ustavnog suda“, dodao je Mugoša.

Mugoša je rekao da se, ako ne mogu da se dogovore o svim nedostajućim sudijama, na kraju moraju dogovoriti oko tog jednog sudije Ustavnog suda, jer na taj način omogućavaju kvorum toj instituciji.

On je pojasnio da je za sve predmete u vezi sa izbornim zakonodavstvom, zaštitom biračkog prava, usklađenošću propisa sa Ustavom i zakonima, neophodno da postoji barem četvoro sudija Ustavnog suda.

„Tri sudije koje sada postoje su dovoljne da odlučuju oko ustavnih žalbi, međutim moraju svi da se saglase da bi došlo do odluke. Sve to govori u kakvoj smo kompleksnoj situaciji“, rekao je Mugoša.

Mugoša je istakao da moraju da razgovaraju, jer dogovora bez razgovora ne može biti.

Prema riječima Mugoše, Ustavni sud nije samo važan samo za održavanje izbora, već je jedna od ključnih instanci u ostvarivanju vladavine prava.

On je kazao da se radi o respektabilnim kandidatima i da uvijek voli da štite integritet tih ljudi.

Kako je rekao, vjeruje da mogu naći kvalitetne kandidate, a prvi posao treba da uradi Ustavni odbor jer mora da se dobije prvo potrebna većina da bi se na plenumu razgovaralo o njima.

„Ako dođu kvalitetni kandidati do plenuma, a ima ih naravno, mi ćemo svakako podržati one za koje mislimo da svojim referencamo odgovaraju da budu na toj veoma značajnoj funkciji“, rekao je Mugoša i dodao da očekuje da će Ustavni odbor u redovnoj proceduri završiti ispitivanje kandidata, predložiti određene i da će se odlučivati na plenumu.

On je naveo da je veoma važno da oni u prvom odlučivanju moraju dvotrećinski da ih podrže ukoliko žele da budu izabrani, a onda nakon 30 dana eventualno tropetinski.

„Veoma je važno zbog izbornog procesa da mi već u prvom krugu izaberemo taj minimum – barem jednog sudiju Ustavnog suda“, istakao je Mugoša.

Upitan da prokomentarišete to što prethodni put na Ustavnom odboru nijedan od kandidata nije dobio potrebnu većinu, Mugoša je rekao da su svei retorički za evropske integracije, ali kada su u pitanju djela onda postoji disproporcija između onoga što se govori i radi.

„Upravo je to pokazano prilikom tog pokušaja da se izaberu sudije Ustavnog suda. Krivi su oni koji su tada glasali na način na koji su glasali“, naveo je Mugoša.

Mugoša je kazao da se vidjelo da se glasanje sudija Ustavnog suda uslovljava nekim stvarima koje nemaju dodirnih tačaka sa time.

„Sada imaju i oni drugu šansu, da se poprave, da pokažu da su naučili nešto iz svojih grešaka i da zajedno kroz zreo i odgovoran dijalog dođemo do zdravih kompromisa“, rekao je Mugoša.

On je naveo da postoje neformalni razgovori partija i da se odvijaju u kontinuitetu.

„Vjerujem u zdrav dijalog i kompromis i mislim da na tom primjeru sa izborom sudija Ustavnog suda ipak treba da pokažemo da na određeni način ispunjavamo funkciju koju su nam dali građani na izborima“, rekao je Mugoša.

Kako je dodao, često kod političara primjećuje da, kad su izabrani na neke funkcije, zaborave ko ih je izabrao i onda se ponašaju kao da građani trebaju da su u njihovoj službi, a ne obrnuto.

„Nadam se da dogovor neće biti plod međuapartijskih „trgovina“, da neće to biti ovaj kandidat je ove partije ili one, to nije korektno prema samim kandidatima, ni prema građnima, procesima, jer nama za ulazak u Evropsku uniju trebaju suštinske reforme, a ne površne“, dodao je Mugoša.

Mugoša je istakao da bi neizbor sudija Ustavnog suda drastično uticao na legitimitet lokalnih izbora u oktobru, iz prostog razloga što se pred Ustavnim sudom štite biračka prava, rješavaju predmeti u vezi sa izbornim zakonodavstvom.

„Ukoliko ne bi imali četiri sudije Ustavnog suda on ne bi mogao da odlučuje o tim pitanjima i onda bi naravno bili dovedeni u pitanje lagitimnost i legalitet tog izbornog procesa“, pojasnio je Mugoša.

On je ponovio da vjeruje da postoji dovoljno ozbiljnosti i odgovornosti političkih subjekata, da su svjesni trenutka da sve zavisi od poslanika, a ne od drugih segmenata.

Prema riječima Mugoše, oni treba da pokažu da ne žele da blokiraju institucije sistema i da žele da ostave prostor građanima da ostvare pravo da biraju.

Upitan vjeruje li da će predloženi članovi Sudskog savjeta na narednom glasanju dobiti potrebnu većinu, Mugoša je rekao da je i tu bilo određenih poteza koji ne korespondiraju sa principom demokratske zrelosti.

„Tadašnja parlamentarna većina je krajem jula, bez ikakvog dogovora sa ostatkom parlamenta, predložila četiri kandidata. Mislim da to nije bilo dobro, ali mi iz SD-a smo konstruktivni i tada smo glasali za one kandidate za koje smatramo da su u tom momentu odgovarali pozivu“, naveo je Mugoša.

On je podsjetio da na plenumu nijedan od kandidata nije dobio dvotrećinsu većinu, međutim dva kandidata su dobila tropetinsku i ako u utorak svi budu isto glasali kao prije mjesec, sigurno dolaze do dva nova člana Sudskog savjeta.

„Vjerujem da ćemo 20. septembra barem napraviti iskorak kada su u pitanju članovi Sudskog savjeta i na taj način ipak pokazati da i kod nas postoji određena doza ozbiljnosti, odgovornosti“, rekao je Mugoša.

