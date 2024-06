Mišel sljedeće sedmice u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Evropskog savjeta Šarl Mišel boraviće 2. i 3. jula u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, na poziv crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, posjeta Mišela dolazi u svijetlu predstojeće Međuvladine konferencije između Crne Gore i Evropske unije (EU) i sa ciljem naglašavanja evropske perspektive Crne Gore.

“I dosadašnjeg napretka na evropskom putu, dobijanja Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), ali i nastavka reformskih procesa”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, posjeta Mišela predstavlja važan korak u jačanju odnosa Crne Gore i EU na političkom i ekonomskom planu, ali i dodatno potvrđuje opredjeljenje države da odlučnije zakorači ka punopravnom članstvu u EU.

Iz Kabineta predsjednika su podsjetili da je to druga posjeta visokih predstavnika EU od stupanja Milatovića na dužnost predsjednika Crne Gore.

Predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posjetila je Crnu Goru u oktobru prošle godine.

