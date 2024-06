Milović traži da učestvuje na sjednici na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni

Podgorica, (MINA) – Ministar pravde Andrej Milović pozvao je predsjednika Skupštine Andrije Mandića da mu omogući da učestvuje u radu parlamenta na sjednici na kojoj će se raspravljati o njegovom razrješenju.

Premijer Milojko Spajić u utorak je dostavio Skupštini predlog za razrješenje Milovića.

Milović je u pismu Mandiću naveo da očekuje da će, u skladu sa Poslovnikom, biti obaviješten o datumu i terminu sjednice Skupštine na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni i da će biti pozvan da učestvuje u radu te sjednice.

On je istakao da vjeruje će Mandić suvereno odlučiti i uvažiti njegov zahtjev, demonstrirajući demokratski kapacitet i potvrđujući dosadašnju dobru parlamentarnu praksu u tim slučajevima.

“Istovremeno, time bi bilo omogućeno poslanicima u plenumu, ali i ukupnoj crnogorskoj javnosti da čuju ozbiljnu utemeljenu argumentaciju, uz poštovanje rimskog pravnog i etičkog principa višemilenijumskog trajanja – audiatur et altera pars”, naveo je Milović u pismu.

Kako je kazao, uvjeren je da su se kolegijalno i profesionalno razumjeli i da će zajedno dati doprinos još jednom demokratskom iskoraku Crne Gore i njenom pravnom i političkom sistemu.

