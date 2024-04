Milović nosilac liste DPS-a za izbore u Budvi

Podgorica, (MINA) – Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Milović biće nosilac liste te stranke na lokalnim izborima u Budvi koji će biti održani 26. maja.

Lista DPS-a na izborima u Budvi nastupiće pod nazivom “Budva može bolje”.

Iz budvanskog odbora DPS-a su poručili da su uvjereni da će odbornička lista “Budva može bolje” ubjedljivo pobijediti na predstojećim lokalnim izborima.

“Čime će se konačno stati na kraj anarhiji i haosu u našem gradu, jer je evidentno da je došlo vrijeme za promjene koje će donijeti razvoj i prosperitet nakon stagnacije koja traje još od 2016. godine”, kaže se u saopštenju.

Milović je rođen 1980. godine, a osnovnu i srednju školu završio je u Budvi, gdje i danas živi.

“Diplomirao je 2003. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore (UCG). Zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je četiri godine kasnije na Univerzitetu u Beogradu”, kaže se u saopštenju.

Milović je doktorirao u aprilu 2011. godine, a danas je redovni profesor Ekonomskog fakulteta – UCG, za oblast Ekonomska analiza i politika.

On je predavač na predmetima Nacionalna ekonomija, Ekonomija Evropske unije, Zajedničko tržište i politika konkurencije EU.

Član je Centra za doktorske studije UCG i rukovodilac katedre za Ekonomsku analizu i politiku Ekonomskog fakulteta.

Milović je, od 2016. do 2022. godine, u dva mandata obavljao funkciju Dekana Ekonomskog fakulteta UCG. Oženjen je, i otac dvoje djece.

