Milović: Nijesmo prešli cenzus zbog malo vremena i resursa

Podgorica, (MINA) – Podgorička lista na izborima u Glavnom gradu nije prešla cenzus zbog malo vremena i resursa koje je imala na raspolaganju, kazao je nosilac liste Andrej Milović.

On se zahvalio građanima Podgorice na svakom glasu i podršci.

“Hvala vam na podršci koju ste nam ukazali iako nijesmo prešli cenzus, prije svega zbog malo vremena i resursa koje smo imali na raspolaganju da dopremo do svih građana”, naveo je Milović na društvenoj mreži X.

On je svim učesnicima izbora čestitao izborni rezultat.

“A građanima našeg grada želimo bolju vlast od dosadašnje, jer Podgorica to zaslužuje”, dodao je Milović.

