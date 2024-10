Milatović: Vrijeme je za suštinske promjene

Autorski tekst predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića

Kvalitet politike nije sadržan samo u pitanju ko je vrši, već i kako je vrši. Ukoliko nakon smjene jedne strukture dođe druga, a ona nastavi sa istim obrascem ponašanja – rezultat ostaje isti. Nema promjena u načinu vođenja politike, već samo zamjena na pozicijama funkcija i centara moći.

Moj odgovor na sve ovo mogao je biti – distanca. I mnogi bi to prihvatili, u želji da se „ništa ne talasa“ i da sistem nastavi da funkcioniše po staroj matrici. U „komforu“ predsjedničke funkcije, u tom slučaju, ne bih se razlikovao od drugih, i sam bih postao dio nove političke strukture koja je iznevjerila ideju obećanih promjena.

Međutim, odlučio sam da istrajem na putu političke borbe za promjene. Promjene koje jačaju demokratiju, pojačavaju odgovornost i ne počivaju na postulatu da je smjenom stare vlasti završen proces tranzicije.

Lokalni izbori potvrdili su da građani Glavnog grada, gdje svoje biračko pravo ostvaruje jedna trećina ukupnog broja stanovnika Crne Gore, ne žele nastavak loše prakse u okviru novih političkih struktura.

Najveći dio građana otklon prema toj politici pokazao je bojkotom – apstinencijom na ovim izborima, time jasno šaljući poruku svima šta misle o trenutnom stanju u crnogorskom društvu.

Upravo zato moramo nastaviti proces neophodne tranzicije, koji uključuje suštinske reforme, a kažnjava improvizaciju i neodgovornost. To je jedini put do ostvarivanja naše EU Agende 2028 i punopravnog članstva Crne Gore u EU.

Do tog cilja ne dolazi se pasivnošću, političkim kalkulacijama, populizmom, paktiranjem sa kriminalom ili nacionalizmom, simuliranjem reformi i evropskih integracija, obećavanjem nerealnih i neostvarivih planova, masovnim partijskim zapošljavanjem u javnom sektoru, te glomaznim i neefikasnim vladama.

Jedna vlast je 2020. godine pala – izgubila povjerenje građana upravo zbog ovih nedostataka i nemogućnosti da na njih odgovori. Povjerenje je izgubila i lokalna vlast u Podgorici 2022., i ova 2024. godine. Pašće i svaka naredna vlast koja nastavi da funkcioniše po istom obrascu. I to je najveće dostignuće za koje su se građani izborili 30. avgusta 2020. godine.

Vrijeme je za promjenu obrasca. U nadi da svojim djelovanjem podstičem taj proces, živim u uvjerenju da nijesam biran da bih bio dio „vladajuće elite“, koja je smijenila staru da bi vladala na isti način, već da sam dobio mandat da budem dio nove generacije crnogorskih političara, koji su dobili odgovornost da trasiraju put prosperitetnoj, pravednoj, evropskoj i građanskoj Crnoj Gori.

