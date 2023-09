Milatović: Uradiću sve da se poboljša odnos Crne Gore sa dijasporom

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović poručio je da će uraditi sve da odnos Crne Gore sa dijasporom bude poboljšan.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, u okviru posjete Luksemburgu razgovarao sa predstavnicima udruženja crnogorske dijaspore u toj državi.

“Raduje me da vidim da je naša dijaspora dobro integrisana u društveni sistem Luksemburga i da čini čak četvrtinu stanovnika ove zemlje koji ne dolaze iz neke od država Evropske unije”, rekao je Milatović.

On je kazao da pridaje veliki značaj saradnji sa crnogorskom dijasporom i da je posvećen održavanju bliskih veza sa iseljenicima.

“Milatović je kazao da će sa pozicije koju pokriva uraditi sve da se poboljša odnos Crne Gore sa dijasporom na zadovoljstvo svih, i da je spreman da pomogne i čuje sve sugestije i prijedloge na koji se to način može najbrže postići u narednom period”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici dijaspore kazali su da je za njih važno da uspostave trajne veze sa Crnom Gorom, kao i da se njihovo pitanje tretira sa puno pažnje i senzibiliteta.

Oni su ukazali na problem slabe avio-povezanosti sa Crnom Gorom, nefunkcionisanja Savjeta za dijasporu, a istakli su da je važno otvaranje pitanja dvojnog državljanstva.

