Milatović pozvao Trudoa da posjeti Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović pozvao je kanadskog premijera Džastina Trudoa da posjeti Crnu Goru u okviru njegove posjete Zapadnom Balkanu.

Milatović je na Tviteru /Twitter/ objavio da se sa premijerom Kanade susreo na marginama NATO samita u Viljnusu.

Kanada je, kako je naveo Milatović, saveznik i prijatelj Crne Gore.

“Pozvao sam premijera da posjeti Crnu Goru u okviru njegove posjete Zapadnom Balkanu”, kazao je Milatović.

