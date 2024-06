Milatović: Posvećenost reformama i saradnji ključna za stabilnost regiona

Podgorica, (MINA) – Posvećenost reformama i regionalnoj saradnji ključna je za osiguranje dugoročnog prosperiteta i stabilnosti regiona, poručio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

Milatović je, na sastanku šefova država i vlada u okviru Samita Procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi u Skoplju, rekao da liderstvo u procesu evropskih integracija obavezuje države da nastave sa predanim ispunjavanjem mjerila za članstvo u EU.

“Naša posvećenost reformama i regionalnoj saradnji nije samo značajna za članstvo u Evropskoj uniji (EU), već i ključna za osiguranje dugoročnog prosperiteta i stabilnosti našeg regiona”, poručio je Milatović, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je rekao da je Crna Gora pozitivan primjer za sve druge države koje svoju budućnost vide pod ujedinjenim krovom Evrope.

Kako je istakao Milatović, na početku svog mandata promovisao je agendu o Crnoj Gori u EU do 2028. godine i, uprkos početnoj skepsi prema takvoj dinamici, danas je to perspektiva na koju sa mnogo viṣ̌e optimizma gledaju i Podgorica i Brisel.

„Podsjetio je da su se u prethodnom periodu desili značajni pomaci, kada su u pitanju institucionalna konsolidacija i pravno prilagođavanje Crne Gore zahtjevima EU članstva što će, u konačnom, rezultirati dobijanjem pozitivnog IBAR-a“, kaže se u saopštenju.

Milatović je naglasio da je dobrosusjedska politika, kao jedan od najvažnijih stubova crnogorske vanjske politike, zasnovana na odličnoj bilateralnoj saradnji sa svim državama u okruženju.

On je ukazao da je važno da se odlučno ostane na kursu demokratije i vladavine prava, jer samo tako društva mogu suštinski napredovati i iskoristiti priliku koja proizilazi iz probuđenog entuzijazma po pitanju proširenja EU.

„U tom smislu, dodao je da članstvo u EU nije samo politički cilj, već vizija budućnosti u kojoj su naša društva prosperitetna, sigurna i povezana, institucije ojačane, a kvalitet života naših građana na mnogo većem nivou“, navodi se u saopštenju.

Milatović je poručio da Regionalni savjet za saradnju ostaje inicijativa od suštinskog značaja za ostvarivanje zajedničkih ciljeva, kao platforma u okviru koje države mogu pomoći jedna drugoj, razmjenjujući iskustva i dijeleći ideje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS