Milatović: O Crnoj Gori se odlučuje u Crnoj Gori

Tivat, (MINA) – O Crnoj Gori se odlučuje u Crnoj Gori, poručio je predsjednik države Jakov Milatović i dodao da bi volio da svi politički činioci odlučuju sami, jer je isključivo na njih prenijet legitimitet crnogorskih građana.

On je to rekao odgovarajući na pitanje novinara kakav stav zauzima po pitanje miješanju Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore.

„O Crnoj Gori se odlučuje u Crnoj Gori. Ako bilo ko drugačije misli, ne voli Crnu Goru“, rekao je Milatović na konferenciji za novinare nakon plenarne sjednice regionalnog Samita lidera Brdo-Brioni procesa.

Crna Gora, kako je kazao, ima istorijsku šansu i ne smije je propustiti.

„Uvijek smo bili najbolji da ne iskoristimo šansu koja je ispred nas. Volio bih da svi politički činioci u Crnoj Gori odlučuju sami, jer je samo i isključivo na njih prenijet legitimitet građana Crne Gore“, naveo je Milatović.

On je kazao da su danas na samitu usvojili deklaraciju i zahvalio svim učesnicima na konstruktivnoj atmosferi i dobrom razgovoru.

Kako je rekao Milatović, u vremenu geopoliitčke neizvjesnosti i složenih bezbjednosnih izazova, promovisanje dijaloga je uvijek dio rješenja.

Prema njegovim riječima, samit je bio prilika da ponove jedinstvenu poruku da je prostor Zapadnog Balkana prostor zajedničkih vrijednosti, mira i prosperiteta i da Evropska unija (EU) nije cjelovita i potpuna bez tog regiona.

“Činjenica da tu zajedničku poruku šaljemo upravo iz Crne Gore, države koja je nedavno napravila važan korak naprijed dobijanem pozitivnog IBAR-a i koja je regionalnu saradnju postavila kao ključan priporitet spoljne politike, ima posebnu vrijednost”, dodao je Milatović.

On je istakao da je duboko uvjeren da će uspjeh Crne Gore biti podsticaj i drugim zemljama regiona i da će to biti krupan korak naprijed za Zapadni Balkan.

“Proširenje EU nije samo potreba i deklarisani cilj, već predstavlja geopolitički imperativ, čak i moralni, imajući u idu brojne izazove na globalnom nivou i obećanje evropske perspektive našem regionu u Solunu prije čak 21 godinu”, rekao je Milatović.

On je kazao da su se tokom samita dotakli pitanja ključnih za evropski put i pohvalili instrument EU za reformu i rast zemalja regiona.

“Dugoročna regionalna stabilnost podrazumijeva dobrosusjedske odnose, saradnju u dobroj mjeri i konstruktivan angažman, uz prisustvo EU kao pokretačke snage”, naglasio je Milatović.

On je istakao da Crna Gora jeste i uvijek će biti zemlja koja je u potpunosti posvećena regionalnoj stabilnosti.

Upitan da prokomentariše izjavu bivšeg predsjednika države Mila Đukanovića da se (Milatović) nalazi pred iskušenjem i da će vrijeme pokazati da li ima hrabrosti da stupi u koaliciju sa Demokratskom partijom socijalista i sa njima sačini vlast u Glavnom gradu, Milatović je kazao da se danas nijesu okupili oko razgovora o budućnosti gradske uprave u Podgorici.

„Ovdje smo da još jednom pošaljemo poruku koja je važna, ako ne najvažnija u kontekstu naše vanjske politike, a to je poruka dobrosusjedskih odnosa. Danas je poruka sa ovog samita – poruka dobrosusjedskih odnosa“, rekao je Milatović.

Regionalna saradnja, kako je istakao, mora da bude utemeljena na međusobnom poštovanju i razumijevanju, i ona je osnov evropskog puta.

„Mislim da sam Đukanovića politički penzionisao prošle godine, to je ono što imam da kažem“, kazao je Milatović.

Upitan o izjavi predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da je Srbija tema svih napada u Crnoj Gori i da će Crnoj Gori odgovoriti upravo u Tivtu, on je rekao da tu izjavu nijem vidio.

„Znate da je Vučić, kao i svi ostali, bio uredno pozvan da prisustvuje plenarnoj sesiji. Koliko sam informisan, biće sa nama na radnom ručku“, kazao je Milatović i dodao da je Srbija danas na samitu aktivno učestvovala u dijelu izglasavanja deklaracije.

On je poručio da će, dok je predsjednik Crne Gore, uvijek slati dobrosusjednske poruke.

„Smatram da moramo graditi mostove i pozvao bih sve lidere u regionu da stavimo fokus na izgradnju mostova“, naveo je Milatović.

On smatra da je to odgovorna politika koju građani očekuju.

„Pozivam sve lidere u regionu na izjave koje treba da budu odmjerene i primjerene i koje su uvijek bazirane na međusobnom uvažavanju i poštovanju, kako bismo zajednički što prije ostvarili našu evropsku budućnost“, naveo je Milatović.

Politika Crne Gore je, kako je kazao, vrlo jasna.

„Crna Gora kao uspješna priča mora biti naredna članica EU i mi to možemo uraditi 2028. godine“, rekao je Milatović, dodajući da Crna Gora najveću podršku za to ima od Hrvatske i Slovenije.

Na pitanje da li Vučićevu izjavu doživljava kao vid prijetnje u susret pregovorima o formiranju vlasti u Podgorici, on je odgovorio da izjave svih treba da budu takve „da pokušamo da ne iznosimo domaću politiku izvan granica naših zemalja, što je, nažalost, često slučaj“.

„Ja to ne radim i očekujem i od drugih da to ne rade. Što se tiče budućnosti gradske uprave u Glavnom gradu, rekao sam da današnji samit nije mjesto razgovora o tome“, rekao je Milatović.

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović kazao je da su odnosi Crne Gore i Hrvatske dobri.

“Razumijem da neki poslanici u parlamentu Crne Gore imaju potrebu da stave naglasak na nešto što ih više tišti, radilo se o rezoluciji o Jasenovcu. Po meni potpuno nepotrebno, to su stvari koje su iza nas“, naveo je Milanović.

Upitan šta misli o proglašenju političara iz Crne Gore za persone non grata, on je kazao da u tome nije učestvovao.

„Niti ću to osuditi, niti podržati, nijesam ulazio u motive zašto je to napravljeno“, rekao je Milanović.

On je poručio da treba biti oprezan kada se nekome daje status non grata.

„Čak i najvećim nevaljalcima. Ovim ništa ne impliciram. Mislim da znam ime jednog od tih ljudi, drugog, za trećeg nijesam siguran. Do toga nije trebalo doći“, naveo je Milanović.

On je rekao da je EU ogroman, vrlo inertan sistem, u koju su Slovenija i Hrvatska uspjele da uđu, i da od toga imaju korist.

„Budemo li ovoliko čekali koliko čekamo, države će izgubiti strpljenje. Našu ulogu i zadatak vidim u tome da ih ohrabrujemo da ne klonu duhom i akcijom. U ime EU i Brisela i te ogromne i u pravilu neučinkovite administracije, ja neću govoriti”, dodao je Milanović.

On je ocijenio da EU ima svoje izazove, a to su inertnost i slabost u globalnoj kompeticiji sa jačim igračima.

“Želim da naši susjedi, izdvojiću ovdje Crnu Goru kao domaćina, budu naši prijatelji. Da bi to tako bilo, mi moramo nešto uložiti, imati razumijevanja za njihove probleme, pa ponekad i „pomutnje“ unutrašnje politike, koje su prirodne i realne”, rekao je Milanović.

On je, odgovarajući na pitanje da li sa pozicije predsjednika Hrvatske smatra „pamentnim postupanje Vlade Hrvatske i određenih zvaničnika u porukama koje šalju prema Crnoj Gori, a u kontekstu dobrosusjedskih odnosa“, kazao da je „ova epizoda možda dobar primjer kako se ne treba previše petljati u neke teme koje su prvenstveno hrvatske unutrašnje teme“.

„Ne znam šta je trebalo crnogorskom parlamentu, toj jako kratkoj većini. Vidimo da 60 poslanika u crnogorskom parlamentu to pitanje vidi ili tumači na racionalan način“, dodao je Milanović.

On je, odgovarajući na pitanje novinara kakav stav zauzima po pitanju miješanja Srbije u unutrašnja pitanja Crne Gore, kazao da je Crna Gora je članica NATO-a i da to znači da joj Srbija, Hrvatska, niti bilo ko treći neće i ne može ništa.

„Ona je na sigurnom“, dodao je Milanović.

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar je, odgovarajući na isto pitanje, rekla da kada razgovaraju o odnosima među državama, to nikada ne uključuje unutrašnje političke prilike.

Ona je dodala da, ako o tome razgovaraju, onda razgovaraju preko tet-a-tet diplomatije.

Pirc Musar je istakla da Crna Gora ima najveći potencijal za prijem u EU.

Ona je, odgovarajući na pitanja novinara, rekla da će na sljedećem samitu više morati da razgovaraju o dezinformacijama, koje su, kako je navela, rak rana svake demokratije.

„Na Zapadnom Balkanu je to problem, jer društvene mreže, algoritme koji su u pozadini, neki politiičari umiju veoma dobro da koriste. Važno je da se sljedeće godine dotaknemo i te teme“, navela je Pirc Musar.

(kraj) mip/gop

08 October 2024 15:38 pm

*DRUŠTVO – MOD

ADRION odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza

*

Podgorica, (MINA) – Jadransko-jonska inicijativa (ADRION) je odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza i sprečavanje budućih potencijalnih prijetnji, zaključeno na sastanku ministara odbrane zemalja članica te inicijative.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, sastanak je održan u okviru Regionalnog Simpozijuma pomorskih snaga u Veneciji.

Na sastanku su učestvovali državni sekretar Ministarstva odbrane Crne Gore, Marko Marković, komandant Mornarice Vojske Crne Gore (VCG), Milan Jevtović i komandant patrolnog broda P-105 “Durmitor”, Lazar Knežić.

Iz Ministarstva odbrane su kazali da su u fokusu sastanka bili novonastali bezbjednosni izazovi na Bliskom istoku i području Mediterana koji utiču na pomorsku sigurnost i bezbjednost.

Marković je istakao značaj ADRION inicijative, i njenog doprinosa kolektivnoj bezbjednosti na području Mediterana.

On je naglasio da Mornarica VCG prolazi kroz značajan period modernizacije, kako opremanjem osmatračkih radarskih stanica i operativnog centra, tako i nabavkom novih patrolnih brodova.

U saopštenju se navodi da će Mornarica VCG na taj način značajno doprinijeti kolektivnoj bezbjednosti mediteranskog područja i biti kredibilan partner ostalim članicama inicijative i alijanse.

„Na sastanku je zaključeno da je ADRION inicijativa odlična platforma za rješavanje međunarodnih kriza, sprečavanje budućih potencijalnih prijetnji, i da je od izuzetnog značaja nastaviti praksu međunarodnih vježbi, seminara, obuka i razmjene mišljenja“, kaže se u saopštenju.

