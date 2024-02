Milatović: Neću bježati od odgovornosti da formiram partiju

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović poručio je da neće bježati od odgovornosti da formira partiju ukoliko, kako je kazao, demokratski procesi to budu zahtijevali.

Milatović je, u emisji „Načisto“ na Televiziji Vijesti, kazao da će i dalje biti u potpunosti posvećen funckiji predsjednika države.

On je naveo da je ostavku na funkcije u Pokretu Evropa sad (PES) podnio jer nije želio da više daje legitimitet odlukama koje su protivne principima i načelima stranke.

Kako je rekao, nije htio da više daje legitimitet načinu rada koji je bio u prethodnih par mjeseci.

“Prosto nijesam više želio da dajem legitimitet određenim odlukama za koje sam smatrao da su protivne principima i načelima PES-a”, kazao je Milatović, prenosi portal Vijesti.

On smatra da je njegova odluka bila fer odnos i prema PES-u.

“Mislim da smo se u jednom trenutku vrednosno udaljili i upravo razlog tog udaljavanja je moja odluka da dam ostavku u PES-u”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, jedan od dva ključna povoda za napuštanje PES-a je nedostatak inkluzivnog i asrgumentovanog dijaloga oko nekih važnih strateških razvojnih politika.

Milatović je istakao da je njegovo učešće u PES-i već duže vremena nije aktivno, navodeći da je tako od trenutka kada je postao predsjednik države.

On je, govoreći o odborima Pokreta, kazao da je PES u formalno-pravnom smislu imao samo dva opštinska odbora – u Podgorici i Baru.

“Sada de fakto PES nema nijedan opštinski odbor. Kada sam prestao da se bavim suštinski PES-om, prestala je i smislena razvojna politika infrastrukture u Pokretu”, rekao je Milatović.

On je naveo da je prethodnih dana čuo neke ružne riječi od svojih prethodnih saboraca.

“Ja ih zaista ne bih komentarisao. S a tim ljudima sam uradio neke istorijske stvari u demokratizaciji Crne Gore. Mislim da je fer u jednom trenutku se politički se mimioći, ali nije fer iznositi određene neistine”, dodao je Milatović.

Kako je rekao, u narednom političkom djelovanju neće govoriti o nekim ljudima na ličnom osnovu.

“Uvijek sam govorio u nekom vrednosnom smislu u odnosu na postupke ljudi. Važno mi je da kažem način na koji je sam PES funkcionisao u prethodnom periodu je više ličio na neke stvari protiv kojih smo se borili, nego ono što smo imali u našim glavama kada smo formirali pokret”, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, u prethodnih par mjeseci do nekih vidljivih mjesta u PES-u su dolazili ljudi koji nijesu tu bili od početka i koji su posebno bili bliski prethodnom režimu.

Milatović je istakao da ne želi da govori o imenima tih ljudi.

On smatra da će budućnost PES-a zavisiti od postupaka i načina rada u narednom periodu.

Govoreći o posjeti predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, Milatović je rekao da mu je Dodikov dolazak bio pomalo čudan.

“Dodik je predsjednik Republike Srpske, moji stavovi o Bosni i Hercegovini su veoma jasni i doživljavam je kao jednu cjelovitu državu i tu je sva priča koju imam sa Dodikom u tom smislu završena”, rekao je Milatović.

Upitan o ministru pravde Andreja Milovića, Milatović je kazao da ga je upoznao kada je bio pomoćnik Spajića u Ministarstvu finansija.

“Milović je izabrao Spajić za pomoćnika za direktorat koji se bavio kriptovalutama. Tada sam ga upoznao”, dodao je Milatović.

On je, govoreći o odnosu sa Spajićem, rekao da je vjerovatno međusobno nepovjerenje raslo.

“Mislim da smo tu vjerovatno obojica doprinijeli tome. Nije više bilo razgovora na način na koji je to funkcionisalo ranije”, rekao je Milatović.

Kako je kazao, nakon pobjede na predsjedničkim izborima je skoro zamrznuo svoju ulogu u organima pokreta, a to su iskoristili određeni ljudi bliski prethodnom režimu, a koji su se dodatno pozicionirali u PES-u.

“Oni nijesu bili tu kada je Pokret osnivan i nijesu ni formalno u Pokretu, a donose neke ključne odluke u Pokretu. Ti ljudi su na neformalnim pozicijama”, rekao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS