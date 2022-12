Milatović: Ne konsultujem se sa onima koji uzurpiraju izbornu volju građana

Podgorica, (MINA) – Nosilac liste Pokreta Evropa sad u Podgorici, Jakov Milatović, odbio je poziv aktuelnog gradonačelnika Ivana Vukovića na konsultacije, navodeći da se ne konsultuje sa onima koji uzurpiraju izbornu volju.

Vuković je Milatovića pozvao na konsultacije da bi, kako je naveo, vlast bila formirana na civilizovan način i u skladu sa Ustavom i zakonima.

“Vukoviću, kao civilizovan i racionalan čovjek – uprkos već višemjesečnoj uzurpaciji vlasti, sastaću se sa Vama na dan primopredaje dužnosti, ukoliko prije toga, od strane većine odbornika, budem izabran za gradonačelnika Podgorice”, kaže se u reagovanju Milatovića.

On je kazao da do tada želi da vjeruje da će uložiti onoliko slobode koliko im je ostalo da se proces mirne tranzicije vlasti u Podgorici što prije okonča.

“Uzimajući u obzir dešavanja kojima javnost svjedoči više od 40 dana traje pravna lakrdija u kojoj Vuković i njegova partija koriste prljave instrumente kako bi se adekvatno spakovali i uz sve ostale uzurpatore vlasti napustili funkcije koje im ne pripadaju”, rekao je Milatović.

Milatović je kazao da su građani Vukoviću rekli da je nepoželjan, ali i Upravni sud da je nezakonit, i to od 5. jula.

“Ipak, navika da Demokratske partije socijalista (DPS) tumači pravo onako kako mu odgovara odražava se i kroz napuštanje sjednica predsjednika Izborne komisije, i Vukovićevog saborca, Veselina Vukčevića kad god ga pravo svede u obavezu da svoj posao radi po zakonu, a ne po partijskom naređenju”, kazao je Milatović.

Kako je ocijenio, da je Vukoviću stalo do građana, imao bi mjere u svojoj poslušnosti prema partijskom vođi, i ispoštovao ono što je poručio večeri kada je i jasno izgubio izbore.

“Međutim razlika između Vukovića i mene je što sam ja slobodan čovjek, a on očigledno nije”, ocijenio je Milatović.

Milatović je dodao da bi Vuković, da mu je stalo do građana poslušao konsultacije sa njima – što upravo izbori i jesu.

“I prestao da kroz partijske mehanizme opstruira mirnu primopredaju vlasti, čime građane i građanke Podgorice, uz pomoć desničarskih pojedinaca i organizacija, drži kao političke taoce. Međutim, i ovome će uskoro biti kraj”, dodao je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS