Milatović: Loš odnos Vlade prema diplomatskoj mreži

Podgorica, (MINA) – Odnos Vlade prema crnogorskoj diplomatskoj mreži je loš, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović.

On je, u emisiji Načisto na Televiziji Vijesti, rekao da parlamentarne partije ne mogu da traže bilo šta u kontekstu diplomatske mreže.

Milatović je kazao da je imao problem što je nekadašnji kandidat za ambasadora Crne Gore u Rusiji Miloš Radinović rekao da ne bi zastupao vanjske interese države Crne Gore.

On je poručio da neće biti saučesnik u partijskoj trgovini Bošnjačke stranke, Pokreta Evropa sad i konstituenata Demokratskog fronta u, kako je kazao, urušavanju diplomatske mreže.

Milatović je ponovio da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić suštinski lider parlamentarne većine.

Kako je ocijenio, “lista koju predvodi” na podgoričkim izborima, a čiji je kandidat za gradonačelnika Luka Rakčević (Građanski pokret URA), biti pobjednička.

Milatović je istakao da je glas za Milojka Spajića glas za Andriju Mandića i obratno.

“Jedino vidim nadu kroz blok progresivnog centra koji trenutno predvodim”, poručio je Milatović.

Onj e rekao da je na Glavnom odboru (GO) PES-a, nakon parlamentarnih izbora prošle godine, predlog Spajića bio da se ide u saradnju sa DPS-om.

Milatović je dodao da on nije prisustvovao tom GO, jer je, kako ja kazao, već tada bilo jasno kojim pravcem će otići PES sa Spajićem koji u kontinuitetu iznosi neistine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS