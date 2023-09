Milatović: Crna Gora ima ozbiljne probleme u zaštiti životne sredine

Podgorica, (MINA) – Crna Gora 32. godišnjicu usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi dočekuje sa ozbiljnim problemima na polju zaštite životne sredine, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Crna Gora danas obilježava 32 godine od proglašenja za ekološku državu, a taj dan se od prošle godine slavi i kao državni praznik – Dan ekološke države.

„Današnji dan, 32 godine od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi, Crna Gora dočekuje kao zemlja koja ima ozbiljne probleme na polju zaštite životne sredine“, kazala je poslanica DPS-a Sonja Milatović.

Kako je navela, Podgorica i Nikšić su zarobljeni u otpadu i smeću, u centru Berana je paljen kancerogeni azbest, a u Luci Bar se svjedočilo pretovaru amonijum-nitrata.

„Žabljak, opština u kojoj je naša država 1991. godine i proglašena ekološkom državom, danas je više prepoznat po nelegalnoj i nezakonitoj sječi šume iz Nacionalnog parka Durmitor“, istakla je Milatović.

Prema njenim riječima, kada se tome dodaju problemi sa kojima se suočavaju Kotor i Žabljak i njihov upitni status u organizaciji UNESCO, vidi da one koji su preuzeli odgovornost da brinu o državi ne zanima ni ekološka, ni sama država Crna Gora.

„Mračnim tunelom od 30. avgusta 2020. godine, od ekološke države, kakve se sjećaju građanke i građani, kakva je bila Crna Gora, došli smo do toga da nam svakodnevica budu nerad i nemar na polju zaštite životne sredine, koje slikovito, nažalost, najbolje opisuju puni kontejneri širom zemlje“, zaključila je Milatović.

