Milatović će u narednim danima raspisati javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović u narednim danima će raspisati javni poziv za izbor jednog sudije Ustavnog suda, saopšteno je iz njegovog kabineta.

Navodi se da je Milatović primio obavještenje Ustavnog suda u kome je navedeno da je na današnjoj sjednici tog suda jednoglasno utvrđeno da su se stekli uslovi za raspisivanje javnog poziva za izbor sudije za popunjavanje mjesta sudije Budimira Šćepanovića, za koje je nadležan predsjednik države.

“Milatović će, postupajući po dostavljenom obavještenju, shodno ustavnim i zakonskim ovlašćenjima, u narednim danima pokrenuti postupak izbora novog sudije na način što će raspisati javni poziv”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su na taj način potvrđeni stavovi Milatovića, kada je u pitanju insistiranje na poštovanju Ustavom utvrđenih nadležnosti Ustavnog suda, a koje su proteklih dana bile uzurpirane od Ustavnog odbora Skupštine.

“Ovakav ishod današnje sjednice Ustavnog suda može biti podstrek svima da daju svoj puni doprinos prevazilaženju institucionalne krize i povratku u redovne ustavno-pravne okvire”, navodi se u saopštenju.

