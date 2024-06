Metelko Zgombić: Rezolucija o Jasenovcu neprimjeren i nepotreban potez

Podgorica, (MINA) – Usvajanje rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore bio bi nepotreban i neprimjeren potez, ocijenila je državna sekretarka u Ministarstvu vanjskih poslova Hrvatske Andreja Metelko Zgombić.

Metelko Zgombić, koja je u ime Hrvatske učestvovala na Međuvladinoj konferenciji u Briselu, rekla je da dobrosusjedski odnosi podrazumijevaju i da se ne preduzimaju radnje koje bi mogle naštetiti ili koje su suprotne načelu dobrosusjedskih odnosa.

Na pitanje smatra li Hrvatska da je najavljena rezolucija o Jasenovcu korak prema narušavanju dobrosusjedskih odnosa, Metelko Zgombić je rekla da je taj potez nepotreban i neprimjeren, prenosi Hina.

“Crna Gora bi se time dala instrumentalizovati od nekoga spolja i to je nešto što stvarno nije dobra poruka za državu koja želi nastaviti evropskim putem”, kazala je ona, prenosi Index.hr.

Kako je rekla, način na koji će se Crna Gora ponašati u narednom period u bitnome će uticati na njen evropski put.

Metelko Zgombić je navela da Hrvatska želi da Crna Gora prepozna važnost aktuelnog trenutka i prepozna važnost postupanja u skladu s vrijednostima i načelima koja su sastavni dio pregovaračkog procesa.

“Mi apsolutno osuđujemo sve zločine, ali posve je neprimjereno da jedna nama susjedna zemlja kao reakciju na rezoluciju o Srebrenici u UN-u pokuša sad otvoriti jedno pitanje koje je davno zatvoreno”, rekla je Metelko Zgombić.

Hrvatska je ranije zaprijetila da će usvajanje takve rezolucije usporiti crnogorsku ambiciju da postane punopravna članica EU.

Rezolucija o Jasenovcu nalazi se u proceduri od 17. maja, kada su je na inicijativu čelnika crnogorskog parlamenta Andrije Mandića podržala 43 od 81 poslanika u Skupštini Crne Gore.

Premijer Milojko Spajić nije u Briselu konkretno odgovorio hoće li Crna Gora usvojiti rezoluciju o Jasenovcu, ali je kazao da ne misli da će biti na dnevnom redu sjednice parlamenta u petak.

On je novinarima kazao da je preko 40 rezolucija u skuštinskoj procedure, “o Jasenovcu, o Palestini, o Šahovićima”, i da o tome postoji momentum poslije rezolucije o Srebrenici koja je zajednički usvojena u UN-u.

“Crna Gora je multietnička i multikonfesionalna država sa svim tim predstavnicima u parlamentu koji sada imaju potrebu da svaki od tih naroda izgura poneku rezoluciju koja je bitna za njihov politički korpus ili za narode ili regije kojima pripadaju”, rekao je Spajić.

On je dodao da misli kako sve te rezolucije skreću Crnu Goru sa nekih važnijih tema, ekonomije, vladavine prava i sličnog.

Rezolucija o Jasenovcu već mjesec i po nije se našla na dnevnom redu crnogorskog parlamenta jer su se u vladajućoj većini usuglasili da se o njoj raspravlja nakon što Crna Gora dobije pozitivan IBAR, do čega je došlo danas na Međuvladinoj konferenciji u Briselu.

Zbog toga crnogorska oprozicija tvrdi da je Mandić za petak zakazao sjednicu crnogorskog parlamenta s namjerom da dnevni red dopuni rezolucijom o Jasenovcu.

Spajić ipak misli da u petak u Skupštini toga neće biti na dnevnom redu.

