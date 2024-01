Međuvladina konferencija moguća krajem januara

Podgorica, (MINA) – Rezultati Vlade Crne Gore na početku mandata su očigledni, a održavanje Međuvladine konferencije može se očekivati već krajem januara, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa ambasadorima država članica Evropske unije (EU).

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, sastanak je organizovala Delegacija EU u Podgorici.

Spajić je predstavio rezultate rada Vlade i podsjetio da je na samom početku mandata postignut najširi društveni dogovor za održavanje popisa stanovništva.

On je ukazao i na napore Vlade na izbjegavanju uvrštavanja Crne Gore na sivu listu Manivala.

Spajić je poručio da je usvajanje fiskalno odgovornog budžeta za ovu godinu jedan od najznačajnijih rezultata u prva dva mjeseca mandata.

„Pored svega, važno je istaći izuzetnu saradnju sa Parlamentom zahvaljujući čemu smo napravili pomake u poglavljima 23 i 24, na koje je Crna Gora dugo čekala”, rekao je Spajić.

Kako je kazao, uloženo je mnogo truda i zato se danas govori o skorijem zatvaranju pregovaračkih poglavlja.

Spajić je istakao da je uvjeren da će u narednim danima Crna Gora biti spremna da isporuči nove rezultate, kao i da Vlada insistira na jačanju vladavine prava kao osnovnog preduslova za dalji društveni i ekonomski razvoj.

Ambasadorka Belgije Kati Bugeno, u kontekstu belgijskog predsjedavanja Savjetom EU, ukratko je predstavila program i prioritete predsjedavanja.

Ona je pozdravila rezultate Vlade i kazala da je postignut kapital za napredak na putu dalje integracije.

Ambasadorka Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa je ocijenila da je nedavna Spajićeva posjeta Briselu bila uspješna.

Ona je, kako se navodi, ohrabrila Vladu da nastavi pozitivan trend reformi iz evropske agende, naročito u ključnim oblastima vladavine prava.

Popa je pozdravila usaglašenost Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

“Ambasadori država članica EU pozdravili su i imenovanje glavnog pregovarača Crne Gore sa Unijom i ocijenili da je to još jedan dobar korak u pravcu dinamiziranja evropske agende Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

