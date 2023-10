Marović: Vlada koju podržava ZBCG ne može biti evropska

Podgorica, (MINA) – Vlada koju podržava koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) ne može biti građanska i evropska, ocijenila je bivša potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova, Jovana Marović.

Ona je na društvenoj mreži X navela da su Pokret Evropa sad, ZBCG i Demokrate upravo prihvatili platformu za 44. Vladu.

„Ova Vlada ne može biti građanska i evropska sa proruskom ZBCG koja je podržava i ima predsjednika parlamenta i važne pozicije u javnoj upravi“, navela je Marović.

