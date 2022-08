Marović: URA uradila sve da dođe do imenovanja u pravosuđu

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA je sve radio i radiće za evropsku budućnost Crne Gore i ne može nositi epitet antievropske partije koji pokušavaju da joj nametnu politički oponenti, saopštila je potpredsjednica URA-e Jovana Marović.

Ona je kazala da su u protekla četiri mjeseca uradili sve da dođe do potrebnih imenovanja u pravosuđu kojima bi evropski put bio odblokiran.

“Razgovarali smo sa svim stranama, povukli smo poteze za koje smo smatrali da mogu dovesti do smanjenja polarizacije, uradili sve, samo nismo sjedjeli skrštenih ruku. To se ne bi moglo reći za pojedine poltičke partije koje su proces posmatrale sa strane i pozivale na rušenje Vlade”, kazala je Marović.

Ona je naglasila da ubrzanje evropskog puta zahtijeva ispunjenje nekoliko ključnih zahtjeva, koje, osim pomenutih imenovanja, podrazumijeva i izmjene zakona i njihovu beskompromisnu primjenu, ali i široki društveni konsenzus o najvažnijim pitanjima.

“Mi ćemo na njemu nastaviti da radimo”, kazala je Marović, koja je ministarka za evrospke poslove.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS