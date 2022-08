Marović pozvala Skupštinu da izglasa četiri člana Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Potpredsjednica Vlade i ministarka evropskih poslova Jovana Marović pozvala je Skupštinu da izglasa četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika čime bi, kako je kazala, ispunili prvu od tri velike obaveze koje se odnose na ključna imenovanja.

Marović je navela da su, poslije Sudskog savjeta, na redu imenovanja za Ustavni sud i vrhovnog državnog tužioca.

“Osim ovog dijela koji se odnosi na imenovanja MEP je zajedno sa drugim institucijama, nadleznim za vladavinu prava, pripremio mini AP za tretiranje ključnih privremenih mjerila, čijim ispunjavanjem bismo bili u poziciji da dobijemo IBAR, pa potom i završna mjerila za zatvaranje pregovora”, napisala je Marović na Tviteru /Twitter/.

Ona je dodala da su nezavisne i nepristrasne pravosudne institucije preduslov za efikasnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Marović je istakla da neophodna imenovanja moraju biti iznad partijskih interesa i kalkulacija.

“To je, uostalom, i preduslov za bržu integraciju u EU”, dodala je Marović.

