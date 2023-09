Markić: Crna Gora posvećena daljem jačanju multilateralizma

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ostaje konstruktivan partner u rješavanju globalnih izazova kroz jačanje multilateralizma i međunarodnih institucija, kazao je državni sekretar Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Robert Markić.

Kako je saopšteno iz MVP, Markić je učestvovao na ministarskom sastanku Grupe za globalno upravljanje (3G), koji je održan u Njujorku na marginama 78. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN).

Navodi se da je sastanku je prisustvovala i trojka Grupe dvadeset (G20), koju ove godine predstavljaju Indonezija, Indija i Brazil, kako bi razmijenili mišljenja o budućem zajedničkom adresiranju izazova međunarodne zajednice.

Markić je podsjetio na nasrtaj Rusije na suverenu zemlju i slobodne građane Ukrajine, koji je prijetnja široj evropskoj i globalnoj bezbjednosnoj arhitekturi i koji doprinosi ukupnoj globalnoj neizvjesnosti.

„Savremene izazove moraju zajednički rješavati svi subjekti međunarodne zajednice koji dijele viziju demokratske i prosperitetne budućnosti, utemeljene na poštovanju ljudskih prava i sloboda i principima održivog razvoja“, kazao je Markić.

On je dodao je da Crna Gora čvrsto vjeruje u neophodnost daljeg jačanja multilateralizma, koje će odražavati realnost savremene međunarodne zajednice i efikasno rješavati otvorena globalna pitanja.

“Istakao je da 3G igra važnu ulogu u zajedničkom nastojanju da kreiramo inkluzivniji, odgovorniji i efikasniji globalni okvir upravljanja, kao i da Crna Gora ostaje konstruktivan partner u rješavanju globalnih izazova kroz jačanje multilateralizma i međunarodnih institucija”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, ministri 3G su ukazali i na značaj podsticanja intenzivnijeg dijaloga između G20 i šireg članstva u UN-u, kao i podrške zemljama u razvoju u približavanju ciljevima održivog razvoja.

Oni su zaključili da je postavljanje globalnih standarda i pokretanje kolektivnih akcija ka prevazilaženju zajedničkih izazova neophodno temeljiti na principima inkluzivnosti, koherentnosti i komplementarnosti.

Navodi se da je Markić, na sastanku „Radeći za održivi mir i razvoj, s djecom u centru pažnje“, naveo da je posebno zabrinut činjenicom da su oružane snage sve češće počinioci teških zločina nad djecom.

On je rekao da je neophodno da sve oružane snage u potpunosti poštuju međunarodno humanitarno pravo.

“Crna Gora iskreno podržava aktivnosti UN-a u prevenciji i okončanju nasilja nad djecom i spremna je da bude pouzdan partner u tim naporima”, istakao je Markić.

