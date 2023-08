Mandić: U Vladu da uđu oni koji su podržali Milatovića

Podgorica, (MINA) – Okosnicu nove Vlade treba da čine oni koji su podržali crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića na izborima, kazao je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić, navodeći da želi da vjeruje da će se mandatar Milojko Spajić vratiti poštovanju volje naroda.

Mandić je za Politiku rekao da je koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) dala veliki doprinos pobjedi Milatovića, dok su, sa druge strane, Mila Đukanovića podržali oni kojima danas Spajić želi da „preda ključeve vlade”.

“Zato ohrabruje poslednja izjava Milatovića, koji je locirao problem i želi da se ponovo uspostavi koncept koji je dao rezultate na predsjedničkim izborima i prilikom formiranja većine lokalnih vlasti u Crnoj Gori“, kazao je Mandić.

On je dodao da je i stav ZBCG „da se ne rasipa ona energija kojom smo pobijedili 30. avgusta“.

„I da okosnicu Vlade čine oni koji su podržali Milatovića na predsjedničkim izborima”, naveo je Mandić.

On je podsjetio da je Milatović u ime Pokreta Evropa sad nedavno vodio razgovore oko formiranja vlasti u Podgorici.

Prema riječima Mandića, veoma je lako postignut dogovor da se u Glavnom gradu, gdje živi trećina građana Crne Gore, primijene normalni demokratski standardi i uspostavi vlast od pobjednika lokalnih izbora, a Demokratska partija socijalista i „njihovi sateliti“ presele u opoziciju.

“Upravo sam izjavu Milatovića shvatio kao njegovu poruku Spajiću da se vrati na provjereni i uspješni način razgovora i odustane od problematičnih eksperimenata. Želim da vjerujem da će se Spajić vratiti poštovanju volje naroda i da neće otići putem izdaje te volje”, rekao je Mandić.

On je naveo da svi koji žele da koaliciju ZBCG smjeste u opoziciju ne mogu to uraditi, a da ne vrate bivši režim na vlast.

Ključno pitanje, kako je istakao Mandić, je da li neko želi da izda volju naroda koja je iskazana na nedavnim parlamentarnim izborima ili ne.

“Kada je ponuda mandatara postala javna, kako smo se i dogovorili da nam je saopšti, mi smo je prihvatili. Zato neozbiljno zvuče nasilno isforsirani zaključci mandatara da smo krivci za nepostizanje dogovora”, rekao je Mandić.

On je naglasio da je neodrživo i neprihvatljivo da autentični predstavnici srpskog naroda budu van Vlade, naroda koji je dominantno učestvovao u, kako je kazao, obaranju posljednje diktature u Evropi.

“Takvu antisrpsku politiku je Milo Đukanović vodio dugi niz godina i imao snažnu podršku raznih međunarodnih krugova za politiku diskriminacije i nasilne asimilacije“, kazao je Mandić.

Kako je naveo, kada je taj režim pao, posljednje što su mogli očekivati je da neko od pobjednika izbora pokuša da to nastavi da radi.

Mandić je, odgovarajući na pitanje da li je bilo nekih uticaja spolja na pregovore o formiranju Vlade, rekao da nije nikakva tajna da su neke ranije vlade u Crnoj Gori sastavljali ambasadori velikih zapadnih sila i da “nije nikakvo čudo da su neki od tih ambasadora zaključili da i ovu treba da sastave baš oni”.

“U Crnoj Gori ima jedan broj političara i ljudi iz javnog života kojima dan počinje tako što idu u neku ambasadu po mišljenje i stav“, kazao je Mandić.

Prema njegovim riječima, tim pojedincima je mnogo važnije šta će im reći neki gost o njihovom domaćinstvu nego njegovi ukućani čije sudbine i životi zavise od odluka i izbora koje treba da donesu oni sami.

„Vrijeme je da Crna Gora prestane da bude kolonija, vrijeme je da o njenoj sudbini odlučuju njeni građani”, naveo je Mandić.

