Mandić: Stabilnost će biti osigurana kroz rekonstrukciju Vlade

Podgorica, (MINA) – Crnoj Gori je sada najpotrebnija stabilnost, koja će biti osigurana kroz rekonstrukciju Vlade, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić u razgovoru sa nerezidentnim ambasadorom Finske u Crnoj Gori, Niklasom Lindkvistom.

Mandić je istakao da Crna Gora i Finska imaju jako dobre bilateralne odnose.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić i Linkvist su razgovarali o zvaničnoj posjeti predsjednika Parlamenta Finske Jusija Hala-aha, koji će na jesen na poziv Mandića boraviti u Crnoj Gori.

Mandić je istakao da Crna Gora može mnogo toga da nauči od Finske, navodeći da je izuzetno važna podrška koju ta država pruža Crnoj GOri u procesu ostvarivanja punopravnog članstva u Evropskoj uniji (EU).

„On je dodao da je našoj zemlji sada najpotrebnija stabilnost i da će se to osigurati kroz rekonstrukciju Vlade“, kaže se u saopštenju.

Takvo jačanje Vlade, kako je naglasio Mandić, stvoriće uslove za dalji ekonomski razvoj, nastavak i otpočinjanje radova na velikim infrastrukturnim projektima, prije svega novoj dionici auto-puta i rekonstrukciji pruge Beograd-Bar, što bi za rezultat trebalo da učini Crnu Goru liderom u regionu po visini plata i penzija.

Lindkvist je, kako se navodi, Mandiću čestitao na uspješnom vođenju Skupštine i ostvarenim rezultatima.

„On je dodao da Crna Gora uvijek može da računa na podršku Finske kada je u pitanju proces pristupanja EU, te da su svi zapazili rezultate koje naša zemlja postiže i da bi pristupanje Crne Gore EU poslalo snažnu poruku regionu da je taj cilj moguć i ostvariv“, kaže se u saopštenju.

