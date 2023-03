Mandić: Smjenom Đukanovića autokratski režim odlazi u prošlost

Podgorica, (MINA) – Nakon smjene aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića sa te funkcije, moći će da se kaže da je autokratski režim otišao u prošlost, rekao je predsjednički kandidat Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić.

On je na skupu u Herceg Novom rekao da se borba protiv korupcije i organizovanog kriminala mora dovesti do kraja, kako bi Crna Gora mogla da krene naprijed.

“Nakon smjene Mila Đukanovića sa mjesta predsjednika Crne Gore, moći ćemo da kažemo da je jedan opasni autokratski režim otišao u prošlost”, poručio je Mandić.

Kako je naveo, obaveza je da se kroz zakon omogući pravosudnim organima da od onih koji su pljačkali državu oduzmu imovinu i stave je na raspolaganje građanima Crne Gore.

„Tako bi se vratile desetine i stotine miliona evra u državni budžet i time popravila socijalna slika“, rekao je Mandić.

On je kazao da žele da “zaposle Crnu Goru” i da se zalažu za novu organizaciju vlasti kroz decentralizaciju.

Mandić je istakao da direktor Morskog dobra dolazi iz njihovih redova i da je na računu tog preduzeća zatekao nepunih dva miliona EUR.

„Sada, sa njegovim dobrim upravljanjem i radom svih ljudi u Morskom dobru, na računu je gotovo 12 miliona. Tako je kada se pošteno radi“, kazao je Mandić.

Kako je rekao, primorskim opštinama bi trebalo omogućiti da upravljaju Morskim dobrom, jer one najbolje znaju kako raspolagati tim resursom.

Mandić je kazao da očekuje veliku podršku u Herceg Novom.

“Imamo ideju pomirenja koja je okrenuta dobru svakog građanina Crne Gore, nezavisno od vjere i nacije. Mi smo jedni drugima najbliži“, poručio je Mandić.

