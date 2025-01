Mandić: Obavijestićemo opoziciju o predlogu za rješavanje blokade Skupštine

Podgorica, (MINA) – Parlamentarna većina obavijestiće opoziciju o predlogu za rješavanje blokade parlamenta, kazao je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, navodeći da danas na Kolegijumu nijesu postigli konsenzus.

Mandić je, nakon sjednice Kolegijuma, novinarima u Skupštini rekao da je parlamentarna većina usaglasila zajednički stav da, ako je to opoziciji prihvatljivo, pošalju zahtjev Venecijanskoj komisiji (VK) da arbitrira i donese odluku u slučaju penzionisanja sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović.

„Danas na kolegijumu nijesmo postigli konsenzus u vezi sa rješenjem blokade Skupštine, napravili smo dogovor sa kolegama iz opozicije da ćemo ih kao parlamentarna većina obavijestiti o tome kako mi predlažemo da se riješi kriza“, rekao je Mandić.

On je istakao da je važno da Skupština odmah nastavi da radi, jer budžet i važni zakoni čekaju, a građani trpe zbog roga.

Mandić je naveo da parlamentarna većina želi da nađe kompromis.

„Počeli smo dijalog, ovo je jedno dobro rješenje i vjerujem da će opozicija prihvatiti rješenje“, rekao je Mandić.

Kako je kazao, parlamentarna većina ne može da preuzima obaveze koje ne pripadaju parlamentu, niti parlamentarnoj većini.

„Nešto je u nadležnosti Vlade, nešto lokalnih samouprava, pa će se ti organi baviti tim pitanjima koja su i danas otvarana na Kolegijumu“, naveo je Mandić.

