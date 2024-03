Mandić: Nastavak sjednice Skupštine u ponedjeljak

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine, koja je u srijedu prekinuta na zahtjev poslaničkog kluba Demokrata, biće nastavljena u ponedjeljak, 18. marta, kazao je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

„Vođen interesima građana koji u ovom momentu od parlamentarne većine traže ozbiljnost i potpunu posvećenost ključnim reformama u našoj sržavi, želim da obavijestim javnost da će Druga sjednica Prvog redovnog zasijedanja biti nastavljena u ponedjeljak”, rekao je Mandić.

On je, u izjavi dostavljenoj medijima, kazao da je vrijeme za kompromise i zrele odluke, dodajući da očekuje da se svi u parlamentarnoj većini vode upravo tim idejama.

“Nemam sumnje da ćemo iz postojećeg nesporazuma u Vladi izaći sa novim sporazumom. U konačnom, sporazum treba napraviti na vrijeme i on ne mora da riješi sve probleme, ali treba da riješi bar postojeći nesporazum”, kazao je Mandić.

On je dodao da je važno da svi budu posvećeni istom cilju.

“I da postižemo zajedničke rezultate na putu boljeg života svih građana“, dodao je Mandić.

