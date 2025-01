Mandić: Kroz dijalog naći rješenje za situaciju u parlamentu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da želi da se kroz dijalog pronađe rješenje za aktuelnu situaciju u crnogorskom parlamentu.

On je to rekao na sastanku sa članom Evropskog parlamenta i stalnim izvjestiocem za Crnu Goru Marjanom Šarecom.

“Želim da kroz dijalog nađemo rješenje koje bi bilo korisno za naše građane, koji najviše trpe zbog neusvajanja budžeta”, naveo je Mandić.

Budžetom za ovu godinu, kako je kazao, predviđeno je da više od 80 hiljada penzionera dobije uvećane penzije.

Mandić je naveo da preko pet hiljada penzionera čeka uvećanje penzija nakon usvajanja Zakona o srazmjernim penzijama, kao i da dvije hiljade pripadnika Vojske čeka obećano povećanje zarada.

Šarec je poručio da želi da se evropski put Crne Gore nastavi i da se poglavlja zatvaraju.

“Moje je da pomognem da Crna Gora uđe u Evropsku uniju i to je moja najiskrenija želja”, kazao je Šarec.

Iz Skupštine su rekli da su Mandić i Šarec razgovarali i o izbornim zakonima i da su se saglasili da, u okviru izborne reforme, lokalne izbore treba organizovati u jednom danu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS