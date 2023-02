Mandić danas predaje kandidaturu

Podgorica, (MINA) – Lider Nove srpske demokratije (NSD) Andrija Mandić predaće danas kandidaturu za predsjedničke izbore koji će biti održani 19. marta.

Glavni odbor NSD-a u četvrtak je jednoglasno podržao kandidaturu Mandića, kao i predsjedništva Demokratske narodne partije i Pokreta za promjene.

Iz Državne izborne komisije su agenciji MINA kazali da će predaja kandidature biti održana u Kongresnoj sali stare zgrade Vlade, u 19 sati.

