Mandić čestitao Metsoli

Podgorica, (MINA) – Saradnja Skupštine Crne Gore sa Evropskim parlamentom ima ključni značaj za napredak države ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je predsjednik parlamenta Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je to kazao u čestitki koju je uputio Roberti Metsoli povodom reizbora na funkciju predsjednice Evropskog parlamenta.

Mandić je naveo da je izbor Metsole na tu funkciju priznanje za predan rad i posvećenost evropskim vrijednostima i ciljevima.

„Crna Gora ostaje čvrsto posvećena svom evropskom putu, uz duboko poštovaje prema principima demokratije, vladavine prava i ljudskih prava“, kazao je Mandić.

On je dodao da saradnja Skupštine Crne Gore i Evropskog parlamenta ima ključni značaj za napredak Crne Gore ka punopravnom članstvu u EU.

„Vjerujemo da će Vaš reizbor dodatno ojačati veze između naših institucija i doprinijeti unapređenju zajedničkih inicijativa i projekata“, rekao je Mandić u čestitki.

Prema njegovim riječima, Skupština Crne Gore je u potpunosti posvećena zajedničkom cilju izgradnje trajnog mira, inkluzivnog društva i jačanja stabilnosti, prosperiteta i evropske perspektive za sve zemlje Zapadnog Balkana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS