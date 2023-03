Lekić obavijestio lidere partija da nema većinu za sastav vlade

Podgorica, (MINA) – Lider Demosa Miodrag Lekić obavijestio je danas lidere parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine da još nema potrebnu većinu za sastav nove vlade, jer mu nedostaju tri glasa poslanika Građanskog pokreta (GP) URA.

Kako saznaju “Vijesti”, URA nije odgovorila na Lekićevo novo pismo liderima postavgustovske većine, koje im je uputio u subotu i predložio da URA podrži njegovu vladu, jer premijer Dritan Abazović nema većinu za formiranje vlade na čijem bi čelu ostao on.

Na pismo je odgovorio predsjednik Civisa Srđan Pavićević i naveo da Lekić ima njegovu podršku za formiranje 44. vlade “sa participacijom Civisa u njoj kao što je bio slučaj u prethodne dvije vlade”.

Lekić je nakon toga kazao da izostaje odgovor URA-e, “što upućuje na protivljenje te stranke, (legitimnim pravom) da se formira vlada na ponuđenim osnovama” koje je izložio Abazoviću, kao i političkom sporazumu koji su ranije potpisali.

“Ostaje mi, kao i svim nama, da konstatujem da i dalje – sada za tri glasa u parlamentu – nema potrebne većine za sastav 44. vlade”, naveo je Lekić.

On je podsjetio da formiranje 44. vlade nije bio cilj po sebi, već pokušaj ostvarivanja legitimne institucionalne stabilnosti na osnovama, sada već prilično zaboravljene volje građane na izborima avgusta 2020. i nakon dva eksperimenta, nepoznata u uporednoj demokratskoj praksi.

“Zato nakon neuspjeha da se formira vlada na osnovu demokratskih pravila i pobjede ostaje svima nama preuzimanje odgovornosti za nastali bilans”, poručio je Lekić.

On je, kako je naveo u jučerašnjem pismu liderima, Abazoviću predložio da koalicija “Crno na bijelo” podrži vladu iste strukture koju bi Lekić predložio Skupštini.

“Sa četiri poslanika “Crno na bijelo” podrška bi omogućila potreban broj 41, dovoljan za formiranje 44. vlade”, rekao je on.

Podrška bi, kako je naveo Lekić, mogla da se izvede u dva moguća modaliteta.

“Prvi – i primarno poželjan, jeste učešće koalicije ‘Crni na bjelo” u vladi, a prema ranije utvrđenoj kadrovskoj strukturu vlade. Drugi – spoljna podrška četiri poslanika koalicije “Crno na bijelo” manjinskoj 44. vladi (slično manjinskim konceptu 42 i 23 vlade)”, pojasnio je Lekić.

On je kazao da mu je Abazović najavio odgovor na predložene mogućnosti poslije sjednice Glavnog odbora, koji je održan u petak veče.

“Odgovor do sada nisam dobio. Ukoliko u sjutrašnjem danu ne dobijem odgovor, na predložene predloge, ostaje mi da zaključim da pokušaj konstitusanja 44. vlade nije postigao svoj cilj. Sa svim daljim političko pravnim posljedicima”, rekao je Lekić.

Kako je naveo u pismu liderima, njegovo obraćanje ima isključivi cilj informisanje svih, bez pretenzije uticaja na bilo koga.

Lekić je podsjetio da je Abazović na zajedničkom sastanku predstavnika izborne većine 7. marta zatražio pauzu kako bi pokušao da pronađe 41 poslanika koji bi zajedno podržali vladu koju bi on formirao.

“Radilo se o konceptu kojem sam se pridružio nakon što sam informisan o toj kombinaciji. Sa kolegom Abazovicem sam imao sastanak u petak u deset sati, na kojem me je informisao da nije uspio da u kontaktima sa poslanikom Nimanbeguom postigne dogvor i tako dođe do broja 41”, dodao je Lekić.

