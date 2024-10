Lazarević: Krapović urušava borbenu gotovost VCG

Podgorica, (MINA) – Načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Zoran Lazarević, saopštio je da ministar odbrane Dragan Krapović neosnovano, smišljeno i u kontinuitetu, pokušava da rad jedinica VCG, kao i njegov rad predstavi kao nekvalitetan, neproduktivan i nedovolino profesionalan.

Antena M objavila je pismo Lazarevića, članovima savjeta za Odbranu i bezbjednost, predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, predsjedniku parlamenta Andriji Mandiću i premeriju Milojku Spajiću u kojem objašnjava koje probleme ima u saradnji sa Krapovićem i kakve štetne posljedice iz toga proističu.

Lazarević u pismu članove Sasvjeta za odbranu i bezbjednost informiše da je Krapović, kako je kazao, protiv-propisno i štetno naredio da se iz Plana rada VCG za oktobar uklone sve aktivnosti načelnika Generalštaba u inostranstvu.

Lazarević navodi da Krapović to radi neosnovano, smišljeno, i u kontinuitetu, pokušavajući da rad jedinica Vojske, kao i njegov rad, predstavi kao nekvalitetan, neproduktivan i nedovolino profesionalan, a sve na način kako ne dolikuje jednom ministru odbrane.

“Sa svim njegovim lošim uticajima pokušavam da izlazim na kraj, ali ovaj gest zabrane je nešto preko čega mi moja oficirska čast i dostojanstvo ne dozvoljavaju da pređem”, kazao je Lazarević.

On je naveo i da Krapović izmjene Zakona o Vojsci skoro godinu nepotrebno drži u fioci, a njime su predviđene brojne povoljnosti za poboljšanje životnog standarda pripadnika Vojske od rješavanja stambene problematike, bržeg uvodenja mladih u sistem odbrane, jednostavnije procedure kod kretanja kadra u službi i unapređenja u više činove.

“Ove tvrdnje najbolje, na žalost, potvrđuje stvarnost gdje se na posljednji konkurs za vojnike po ugovoru, za popunu 28 mjesta, javilo blizu 100 mladih da bi na kraju, skoro šest mjeseci kasnije, pozivu se odazvalo samo 20 osoba”, rekao je Lazarević.

On je dodao da je više puta ukazivao na nepodnošljivu sporost administracije, međutim ni to nije naišlo na razumijevanje.

“Najgore u svemu je što zbog niskih plata svakodnevno imamo napuštanje Vojske vojnika po ugovoru, jer njihova plata je samo 630 EUR”, naveo je Lazarević u pismu.

Lazarević je kazao i da Krapović represivnim mjerama pokušava da preuzme ulogu načelnika Generalštaba, i da je tako naredio hitno vraćanje jednog oficira İz Brisela zbog navodne neprimjerene njegove priče o njemu kao ministru, a da nikome nijesu poznati detalji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS