Laković: Nakon četiri mjeseca ne zna se šta fali iz depoa

Podgorica, (MINA) – Nijedan komad ukradenog oružja iz depoa Višeg suda nije pronađen nakon četiri mjeseca istrage, ne zna se tačno šta fali, ko su nalogodavci, izvršioci i šta je bio motiv, kazao je predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Miodrag Laković.

Vijeće Vrhovnog suda odbilo je predlog Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici za produženje pritvora K.B, I.P, N.M. i M.V, osumnjičenima u slučaju „Tunel“.

“Hronologija jednog tunela – poslije par dana pompezno i hvalisavo objavljeno da je riješen slučaj i to “sve sami, bez ičije pomoći”. Pokazane slike, pohapšeno i zatvoreno nekoliko ljudi, sada isti pušteni”, naveo je Laković na društvenoj mreži X.

On je istakao da nakon četiri mjeseca istrage nijedan komad ukradenog oružja nije pronađen.

“Ne zna se tačno ni šta fali iz depoa, ne zna se ko su nalogodavci, izvršioci, šta je bio motiv”, kazao je Laković.

Kako je rekao, teško je odlučiti se da li su bezbjednosne službe “aljkavije radile prije, u toku ili poslije kopanja tunela”.

