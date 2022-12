Lajčak: EU snažno podržava Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) snažno podržava Crnu Goru, ali očekuje se širi društveni i politički konsenzus kako bi se sprovele neophodne reforme na putu ka Uniji.

To je kazao specijalni izaslanik EU za Zapadni Balkan, Miroslav Lajčak, na sastanku sa ministrom unutrašnjih poslova Filipom Adžićem u Briselu.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva unutrašnjih poslova, sastanak je bio prilika da Lajčak i Adžić razmijene mišljenja o trenutnoj političkoj situaciji u Crnoj Gori, o mogućnostima za deblokadu institucija, kao i budućim planovima Vlade kada je u pitanju pristupanje EU.

“Tom prilikom izaslanik Lajčak naglasio je da EU snažno podržava Crnu Goru ali da se očekuje širi društveni i politički konsenzus kako bi se sprovele neophodne reforme na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

Adžić je istakao spremnost crnogorskih vlasti da intenziviraju reformske procese u cilju punopravnog članstva u EU.

“Vjerujem da Crna Gora može biti članica EU u narednih par godini”, naglasio je Adžić.

On je zahvalio Lajčaku i svim zvaničnicima EU koji pružaju podršku Crnoj Gori na njenom evropskom putu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS