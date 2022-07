Krivokapić u Italiji

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić boraviće od danas do petka u radnoj posjeti Italiji, na poziv italijanskog kolege Luiđija di Maja.

Iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da je planirano da se Krivokapić, osim sa Majom, sastane sa predsjednikom Donjeg doma Parlamenta Italije Robertom Fikom.

Krivokapić će se, kako je najavljeno, razgovarati i sa predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove u Donjem domu Parlamenta Pjerom Fasinom i Odbora za vanjske poslove Senata Stefanijom Kraksi.

“Predviđena je posjeta Krivokapića Univerzitetu Luiss Guido Carli u Rimu gdje će se sastati sa rektorom Andreom Prenćipeom i predstavnicima te obrazovne institucije”, kaže se u saopštenju.

Najavljeno je da će se Krivokapić sastati i sa počasnim konzulom Alesandrom Đanantijem.

