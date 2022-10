Krivokapić: Crna Gora opet može biti sidro stabilnosti u regionu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora opet može biti sidro stabilnosti u regionu, ocijenio je ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić dodajući da je realan scenario da država nakon izbora i formiranja stabilne vlade, završi pregovore sa Evropskom unijom (EU) u narednih nekoliko godina.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) kazali su da je Krivokapić danas razgovarao sa političkim direktorom Evropske službe za vanjske poslove Enrikeom Morom, koji boravi u posjeti Crnoj Gori, u susret osmom sastanku političkih direktora EU i zemalja Zapadnog Balkana.

“Ocijenjeno je da Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore treba sagledati kao realnu dijagnozu i napraviti dalju strategiju u skladu sa preporukama”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da nažalost, Izvještaj po mnogo čemu konstatuje razočarenje EU za ove dvije godine, čime je, kako je rečeno, Crna Gora ugrozila poziciju lidera u evropskoj integraciji u regionu.

Krivokapić je zahvalio na ocjeni u Izvještaju da je MVP politički najbolje ocijenjena institucija u Crnoj Gori.

“Istaknuta je potpuna usaglašenost Crne Gore sa stavovima EU, i naglašeno da evropski partneri cijene sankcionu politiku naše države prema Ruskoj Federaciji zbog agresije u Ukrajini”, rekli su iz MVP.

Govoreći o aktuelnoj situaciji na unutrašnjem planu, Krivokapić je iznio uvjerenje da Crna Gora opet može biti sidro stabilnosti u regionu.

“I da je realan scenario da naša država nakon izbora, sa formiranjem stabilne Vlade od proevropskih snaga, završi pregovore sa EU u narednih nekoliko godina”, dodao je Krivokapić.

Iz MVP su naveli da je ukazano i na značaj revitalizacije Berlinskog procesa, i dinamiziranja uloge Savjeta za regionalnu saradnju, kao važne platforme za tu sveobuhvatnu inicijativu.

