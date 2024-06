Krapović: Potvrđena posvećenost evropskim integracijama

Podgorica, (MINA) – Dobijanjem pozitivnog Izvještaja o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila za poglavlja 23 i 24 (IBAR), potvrđen je i prepoznat predan rad, marljivost i posvećenost evropskim integracijama u Crnoj Gori, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je naveo da je danas veliki dan za Crnu Goru i građane.

„Ali i dan koji obavezuje da još snažnije krenemo putem reformi, izgradnji demokratskih institucija i jačanju vladavine prava“, rekao je Krapović.

On je kazao da odaje priznanje kolegama u 44. Vladi i Skupštini Crne Gore, kao i cjelokupnoj administraciji na postignutim rezultatima.

„Uvjeren da će dobijanje IBAR-a dati novi vjetar i energiju za velike snove i predstojeće pobjede koje su pred nama, na ponos svih građana Crne Gore“, zaključio je Krapović.

