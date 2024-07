Krapović: Posvećeni jačanju saradnje sa Njemačkom

Podgorica, (MINA) – Crnogorsko Ministarstvo odbrane posvećeno je jačanju saradnje sa Njemačkom, kao i pronalaženju novih modaliteta i projekata u cilju njenog intenziviranja, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović na sastanku sa novoimenovanim izaslanikom odbrane Njemačke za Crnu Goru, Burkhardom Veberom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je razgovarao i sa njemačkim ambasadorom u Podgorici, Peterom Feltenom i odlazećim izaslanikom odbrane Guido Altendorfom.

Krapović je zahvalio Altendorfu na ličnom dopronosu unapređenju odbrambenih odnosa dvije države.

On je istakao da je uvjeren da će se odlična saradnja ministarstava odbrane Crne Gore i Njemačke nastaviti i tokom mandata Vebera.

“Krapović je naglasio kontinuiranu podršku koju je Njemačka pružala Crnoj Gori u procesu reformi odbrambenog sektora, kroz mnogobrojne donacije, školovanja i zajedničke aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

On je naglasio da je u izazovnim vremenima koja karakterišu turbulentne geopolitičke okolnosti veoma važno da se dodatno ojača saradnju država članica NATO-a.

Veber je naglasio da su Crna Gora i Njemačka u proteklom periodu razvile uspješnu dugogodišnju saradnju zasnovanu na obostranom povjerenju.

“On je kazao da će Njemačka ostati posvećena pružanju podrške modernizaciji Vojske Crne Gore (VCG), kao i jačanju saradnje dvije države na svim poljima od obostranog značaja”, navodi se u saopštenju.

Felten je ukazao na činjenicu da se Crna Gora pokazala kao kredibilan saveznik, posvećen jačanju nacionalnog odbrambenog sistema i snaženju kolektivne bezbjednosti.

On je istakao da će Njemačka nastaviti da snažno podržava Crnu Goru na njenom putu ka evropskoj zajednici demokratskih društava.

Vebera je u posjetu primio i načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević, koji je zahvalio Njemačkoj na dosadašnjoj podršci i saradnji, ističući važnost kontinuiranog unapređenja odnosa između dvije države.

“Tokom razgovora, diskutovano je o bezbjedonosnim izazovima današnjice, kao i o mogućnostima za dalju saradnju u oblasti obuke, edukacije i razmjene iskustava između oružanih snaga”, rekli su iz Ministarstva.

Veber je naglasio da je Njemačka spremna da nastavi da podržava Crnu Goru, posebno u oblasti vojne obuke i modernizacije.

“Sagovornici su se složili da je saradnja između VCG i OS Njemačke od velikog značaja za jačanje bezbjednosti i stabilnosti u regionu”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS