Košta: Podrška Portugala da Crna Gora bude prva naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora prednjači u evropskim integracijama i ima snažnu podršku Portugala da postane prva naredna članica Evropske unije (EU), poručio je portugalski premijer Antonio Košta koji je danas, u okviru posjete regionu, boravio u Crnoj Gori.

Crnogorski premijer Milojko Spajić razgovarao je danas sa Koštom o mogućnostima jačanja bilateralne saradnje i evropskoj integraciji Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Spajićevog kabineta, Košta je kazao da Portugal želi unapređenje saradnje sa Crnom Gorom na svim nivoima.

„Košta je ponovio snažnu podršku Portugala evropskoj integraciji Crne Gore i istakao da se napredak u procesu sticanja članstva treba zasnivati na individualnim zaslugama i ostvarenim rezultatima zemalja kandidata u reformskim procesima“, rekao je Košta i dodao da je pred Crnom Gorom jasna evropska perspektiva.

Spajić je, kako se navodi, upoznao Koštu sa programom rada 44. Vlade i istakao da su stvoreni uslovi za reformske procese koji će doprinijeti ubrzanju procesa integracije.

On je naglasio da će poseban akcenat biti na vladavini prava i pregovaračkim poglavljima 23 i 24.

„U ambijentu političke stabilnosti i funkcionalnosti institucija kakav, vjerujem, imamo u ovom trenutku u Crnoj Gori – želimo da angažujemo sve raspoložive kapacitete kako bi ubrzali proces integracije i u najkraćem roku ispunili preduslove za članstvo“, naveo je Spajić.

U saopštenju se navodi da je na sastanku konstatovano da su politički odnosi Crne Gore i Portugala odlični i da predstavljaju dobar temelj za unapređenje ugovorne baze i jačanje saradnje u oblastima od obostranog interesa.

Najviše prostora, kako je ocijenjeno, postoji u oblasti turizma, energetike, infrastrukture i ribarstva te je u tom kontestu potrebno ojačati normativno-pravni osnov između dvije zemlje i u bliskoj budućnosti konkretizovati saradnju kroz zajedničke projekte.

„Posjeta Košte prva je posjeta jednog portugalskog premijera Crnoj Gori i kao takva od velikog značaja za jačanje i nastavak ukupne saradnje dvije zemlje“, rekli su iz Spajićevog kabineta.

