Kos: Crna Gora nema vremena za gubljenje

Podgorica, (MINA) – Crna Gora ima istorijsku šansu da se pridruži Evropskoj uniji (EU), poručila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, navodeći da je najbolji način za napredak na EU putu da se opozicija uključi i podrži sve reforme.

Kos je, na konferenciji za novinare nakon sastanka sa premijerom Milojkom Spajićem, kazala da Crna Gora nema vremena za gubljenje.

Ona je rekla da je ova godina u Crnoj Gori započela velikom tragedijom na Cetinju i uputila saučešče porodicama i prijateljima poginulih i ranjenima poželjela brz oporavak.

Kos je navela da joj je važan princip zasluga i da je zbog toga i došla u državu koja je najuspješnija u procesu pristupanja EU.

“Ovdje sam danas da vas ohrabrim da još snažnije radite, ako želite da ispunite vaše ciljeve i zatvorite 25 poglavlja do 2026. godine. Moraćemo puno da radimo i u promijenjenim uslovima, jer proširenje nije ono što je bilo prije pet godna”, kazala je Kos.

Ona ja navela da su svi u EU saglasni da im je potrebna još jača i veća Unija.

“Prozor prilike za Crnu Goru se otvorio. Crna Gora ima stvarnu šansu da završi proces pregovora tokom mog mandata, i da bismo to postigli treba da ubrzamo rad”, poručila je Kos.

Ona je rekla da je za uspješan proces pristupanja potrebno cijelo društvo.

“To je nešto što vidim kao odgovornost svih političkih aktera koji treba da rade u saglasju i u okviru želje 78 odsto građana koji podržavaju pristupanje EU. Sve institucije treba da rade zajedno i pronađu konsenzus u okviru jedne zajedničke vizije”, navela je Kos.

Ona je dodala da proširenje treba da uključi sve slojeve društva, od civilnog društva do lokalnih zajednica.

Kos je najavila da će se tokom boravka u Crnoj Gori sastati i sa predstavnicima civilnog društva i lokalnih zajednica.

Ona je istakla usklađenost Crne Gore sa vanjskom i bezbjednosnom politikom EU.

“Prozori prilike se otvaraju i zatvaraju. Crna Gora ima istorijsku šansu i nema vremena za gubljenje, računam na vas da ćete me učiniti ponosnom”, poručila je Kos.

Odgovarajući na pitanja novinara o bojkotu opozicije parlamenta, ona je ponovila da je za uspješan proces pridruživanja potrebno cijelo društvo, i vlast i opozicija.

“Najbolji način da se napreduje na EU putu je da se uključi opozicija i podrži sve reforme. Razumijem da postoje različita mišljenja na neke teme, ali zato je parlament tu, tu se razgovara”, rekla je Kos.

Ona je kazala da očekuje da će parlament podržati sve reforme na putu države ka EU.

Komentarišući navode nekih EU parlamentaraca o tome da vlast nije proevropska zbog proruskih stranaka koje je podržavaju, Kos je rekla je za Brisel važno kako djeluju Vlada i Skupština.

“Dosad su pokazali djelovanje koje oslikava činjenicu da je Crna Gora predvodnica u ovom procesu, važno je da država jasno ostane na putu ka EU. Vjerujem ljudima Crne Gore da će pomoći Vladi i parlamentu da ostvare uspjeh na putu ka članstvu u EU”, poručila je Kos.

Ona je, komentarišući proteste neformalne grupe studenata “Kamo Sjutra”, kazala da EU podržava vrijednosti koje predstavljaju sloboda izražavanja i okupljanja i naglasila značaja civilnog društva.

“Iako se ponekad vlastima ne sviđa ono što civilne organizacije govore, one su nam potrebne kako bismo razgovarali o važnim temama u društvu. Očekujem od vlasti da njeguju kontekst gdje je sloboda okupljanja i izražavanja potpuno implementirana”, rekla je Kos.

Spajić je kazao da je dolazak Kos veliki pozitivan signal i obaveza za njih da još jače i brže sprovode reforme.

On je naveo da nije lako biti u poziciji u kojoj je Crna Gora, a to je da je, prema planu Vlade, predviđeno zatvaranje 25 poglavlja do 2026. godine.

Prema riječima Spajića, to nije neostvariv, ali je ambiciozan plan.

“Reforme su vrlo zahtjevne i zahtijevaju od svih nas da budemo konstruktivni. Daćemo sve od sebe. Nacionalna kohezija je jako bitna”, rekao je Spajić.

On je, komentarišući mogući bojkot opozicije sjednice Skupštine 21. januara, kazao da duboko žali zbog takvog stava.

“Naša ruka je pružena iskreno i bez ikakve druge agende. Želimo opoziciju da u punom kapacitetu radi sa nama. Mi smo stvarno spremni da razgovaramo o svemu i mislim da ne postoje nepremostive prepreke u saradnji”, rekao je Spajić.

On je dodao da svi treba da se okrenu zajedničkom cilju, a to je članstvo Crne Gore u EU.

“Niko u palramentu ne smije da ugrozi EU put”, naveo je Spajić.

On je kazao da bi volio da budžet bude usvojen do kraja januara, jer se bez budžeta ne mogu realizovati kapitalni projekti i isplatiti povećane penzije.

Spajić je rekao da se nada da neće doći do bojkota parlamenta.

On je, komentarišući protest neformalne grupe studeneta Kamo Sjutra, kazao da je pozvao predstavnike te grupe na razgovor kako bi čuo njihove zahtjeve i argumentaciju.

“Želimo da čujemo drugu stranu, tu smo za razgovor, politička odgovornost svih ljudi je uvijek na stolu, nemamo problem da razgovaramo na bilo koju temu”, rekao je Spajić.

