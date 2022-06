Korčok: Dobar zamajac za napredak u pregovorima Crne Gore sa EU

Podgorica, (MINA) – Ministar vanjskih poslova Slovačke Ivan Korčok je ocijenio da postoji dobar zamajac i elan da se ostvari napredak u ključnim poglavljima pregovora Crne Gore i Evropske unije (EU), nakon stagnacije u tom procesu.

Korčok je, tokom razgovora sa crnogorskim predsjednikom Milom Đukanovićem, naveo da je sazrela svijest da se treba izdići iznad domaćih političkih prilika.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika Crne Gore, Korčok je ocijenio da nikada nije previše govoriti o prijateljstvu dvije zemlje i podršci Slovačke Crnoj Gori koja je osnova za dalji razvoj odnosa.

On je iskazao je interes za produbljivanjem ekonomske saradnje kroz okupljanje poslovne zajednice u obostranom interesu.

“Iskazao je punu saglasnost sa ocjenama predsjednika o napadnutim evropskim vrijednostima, što se do početka rata u Ukrajini nije na pravi način percipiralo”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, iz tog razloga Korčok visoko cijeni to što je primarni cilj Crne Gore pripadnost evropskom sistemu vrijednosti i integrisanoj Evropi, o čemu, kako je rekao, Đukanović otvoreno i glasno govori.

“Ako lider zemlje sa Zapadnog Balkna to govori, onda je to vrijedno pažnje i mora biti primijećeno”, kazao je Korčok.

On je poručio da će se zalagati za jasne poruke Evrope ka regionu, jer, kako je istakao, Evropa ne može priuštiti da izgubi Zapadni Balkan.

Korčok je ocijenio da Crna Gora zna šta treba da učini na domaćem planu, dodjući da je Slovačka tu da je snažno podrži.

Đukanović je kazao da je sve što je Slovačka uradila i radi za Crnu Goru od obnove nezavisnosti, vrijedno poštovanja.

“On je podsjetio na izuzetno frekventan politički dijalog na visokom nivou između dvije države, koji je veoma koristan za Crnu Goru imajući u vidu naše strateške ciljeve, punu pripadnost evropskim vrijednostima i integraciju u EU, u čemu komunikacija sa prijateljima pomaže da pravilno razumijemo poruke posebno u aktuelnom geopolitičkom kontekstu”, rekli su iz Službe za informisanje.

Đukanović je istakao važnost jasne i jedinstvene poruke Evrope prema Zapadnom Balknu, da zemlje aspiranti imaju svoju stolicu u EU, koju će zauzeti kada završe reforme i dostignu standarde.

“Ako nas je Ukrajina otrijeznila i ako smo shvatili da je u pitanju atak na evropski sistem vrijednosti i bezbjednost, onda je Zapadni Balkan u Evropi interes i Balkana, ali i EU”, kazao je Đukanović.

On je, uz potvrdu značaja prijateljstva dvije zemlje, istakao da je Crna Gora spremna da nastavi da bude pozitivan primjer koji realizuje reforme i donosi rezultate.

Đukanović i Korčok iskazali su punu podršku davanju kandidatskog statusa Ukrajini.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS