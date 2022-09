Koprivica: Sporazum predviđa i novo rukovodstvo Skupštine

Podgorica,(MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović dok je na čelu parlamenta, blokira primjenu sporazuma koji su danas postili stranke koje su osvojile većinu na izborima 2020. godine, poručio je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

On je novinarima u Skupštini kazao da u sporazumu nema nijednog slova o odlaganju današnje sjednice parlamenta na kojoj treba da se raspravlja o inicijativi za smjenu Đurović.

Prema njegovim riječima, u sporazumu jasno stoji da se postigne dogovor za izbor novog rukovodstva Skupštine.

“Oni koji su potpisali sporazum, potpisali su da se bira i novo rukovodstvo Skupštine. Sve dok je Đurović na čelu Skupštine ona blokira primjenu sporazuma, jer u sporazumu jasno piše izbor novog rukovodstva Skupštine”, istakao je Koprivica.

On je dodao da bi onaj ko nije za odlazak Đurović izabrao sporazum sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

“Ne želimo da vjerujemo da je to nekome cilj. Mi smo na sastanku jasno kazali da niko nema našu podršku da se današnja sjednica odloži. Insistiramo da se ovaj sporazum primijeni do kraja”, rekao je Koprivica.

On je kazao da je sporazum koji je danas postigla parlamentarna većina od 30. avgusta trijumf politike Demokratske Crne Gore i onih snaga koje su insistirale na poštovanju izborne volje građana.

“Sporazum je pobjeda 208 hiljada građana. Sporazum je akt poštovanja 208 hiljada građana koji su prethodne tri decenije bili šikanirani i diskriminisani”, rekao je Koprivica.

On je kazao da su Demokrate, “nakon što je došlo do političke izdaje i prekrajanja izborne volje” organizovali proteste.

“Borili smo se i u parlamentu da se delegitimiše izdaja i danas je naša politika doživjela trijumf i tek ćemo trijumfovati kada se implementira ovaj sporazum za dobrobit društva”, poručio je Koprivica.

Upitan šta će biti ako se danas ne održi sjednica, Koprivica je kazao da će glasati za smjenu Đurović ako se sjednica održi.

“Rukovodilac Skupštine na bazi izdaje izborne volje građana je neko ko je uzurpirao tu poziciju”, naveo je Koprivica.

Kako je kazao, resetovanje političkih odnosa znači da se kreće od početka.

“Insistiramo na njenom odlasku i niko nema pravo da svoju funkciju stavi iznad sporazuma i izborne volje građana”, poručio je Koprivica.

