Koprivica: Kašnjenje bilo zbog neefikasnosti Ministarstva pravde

Podgorica, (MINA) – Neefikasnost Ministarstva pravde razlog je za kašnjenje povodom izbora članova Sudskog savjeta, ocijenio je poslanik Demokratske Crne Gore Momo Koprivica.

Koprivica je to naveo reagujući na apel premijera Dritana Abazovića da poslanici crnogorske Skupštine počnu sa intervjuima sa kandidatima za članove Sudskog savjeta.

Kako je kazao, je neprimjereno da premijer, koga bira Parlament i koji istom odgovara, a ne obratno, sugeriše Skupštini i Odboru povodom izbora članova Sudskog savjeta da “naprave program kako to mogu da izvedu u što kraćem roku, ne naravno na uštrb kvaliteta, ali da to ima neku dinamiku”.

Koprivica, koji je i skupštinskog Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, naveo je da uz to pokazuje da je zabrinjavajuće neinformisan ili se takvim pravi zarad jeftinih poena.

On je istakao da je očekivao da će se Abazović izviniti zbog, kako je ocijenio, začuđujuće neefikasnosti Vlade, odnosno nadležnog Ministarstva pravde.

Kojem je, prema riječima Koprivice, trebalo više od deset dana da dostavi potvrde da kandidati nijesu krivično kažnjavani, zbog čega nadležni skupštinski odbor nije mogao brzo da utvrdi listu kandidata i započne saslušanja.

“Dakle, jedino kašnjenje je bilo zbog neobjašnjive neefikasnosti ministarstva pravde iz Vaše Vlade, kojem su svjedočili i svi članovi Odbora i cjelokupna javnost, ali je i taj problem prevaziđen, nakon snažnog apela Odbora”, naveo je Koprivica u reagovanju.

Korpivica je dodao da, osim što se neprimjereno upliće u ono što nije njegov domen, Abazović je pokazao da ne poznaje prilike u sopstvenoj državi, i da stvar bude gora, on ne poznaje ni činjenice u vezi sa stvarima koje komentariše.

On je podsjetio da je na sjednici Odbora 20. maja utvrđen tekst Javnog poziva za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

Koprivica je dodao da je 24. maja objavljen Javni poziv u Službenom listu, u Dnevnim novinama “Dan“ i na internet stranici Skupštine, a rok za podnošenje prijava je bio 8. jun.

“Na javni poziv prijavilo se 35 kandidata. Na 43. sjednici Odbora, održanoj 15. juna ove godine, utvrđena je lista prijavljenih kandidata a i objavljena na internet stranici Skupštine. Takođe je formirana Komisija za pregled i provjeru dostavljene dokumentacije, koja je održala četiri sastanka”, naveo je Koprivica.

Koprivica je podsjetio da je na sjednici Odbora 27. juna konstatovano da Ministarstvo pravde nije dostavilo uvjerenja iz kaznene evidencije o osuđivanosti osoba prijavljenih na javni poziv.

“Na nastavku 44. sjednice, održanom 29. juna ove godine, usvojen je Izvještaj Komisije za provjeru i pregled dokumentacije prijavljenih kandidata na pomenuti javni poziv, te s tim u vezi konstatovano da 34 kandidata ispunjavaju sve Zakonom propisane uslove”, istakao je Koprivica.

On je dodao da je konstatovano da samo jedan kandidat ne ispunjava traženi uslov u pogledu potrebnog radnog iskustva.

Na istoj sjednici, prema riječima Koprivice, čak dva dana prije Vašeg jeftinog i teatralnog poziva Skupštini, zvaničnom odlukom je utvrđeno da se konsultativna saslušanja kandidata obave od 4. do 12. jula.

Koprivica je naveo da je odlučeno da se saslušava po pet kandidata u istom danu, i uz to je utvrđena dinamika trajanja izlaganja, pitanja i odgovora.

“Shodno dogovoru sa nastavka 44. sjednice saslušanja su i zakazana. Pozivna pisma svim kandidatima su već juče poslata”, istakao je Koprivica.

On je najavio da će sjednici koja će se održati u ponedjeljak Odbor započeti konsultativno saslušanje kandidata i da će ta sjednica će imati šest nastavaka kako bi se kontinuirano saslušali svi kandidati.

„Takođe, za ovog premijera je korisna informacija da je Vlada na čijem je čelu, Skupštini za prethodna dva mjeseca, od kad je formirana, dostavila samo pet predloga Zakona“, navodi se u reagovanju Koprivice.

Koprivica je dodao da očekujem da će predsjednica Skupštine Danijela Đurović, u cilju zaštite integriteta Skupštine kao najvišeg zakonodavnog doma i nezavisne grane vlasti, uputiti apel Abazoviću da se isti fokusira na ono što su Ustavom definisane nadležnosti Vlade.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS