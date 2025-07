Pad tehnološkog sektora

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Dow Jones Industrial Average porastao je u utorak, a investitori su napustili tehnološke dionice na početku drugog dijela godine.

Investitori su takođe pratili najnovija događanja s velikim poreskim zakonom predsjednika Donalda Trumpa, kao i komentare predsjednika američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella.

S&P 500 pao je 0,11 odsto i zatvorio se na 6.198,01, dok je Nasdaq Composite izgubio 0,82 odsto i zatvorio se na 20.202,89. Dow Jones, dionica s plavim čipovima, bio je izuzetak, dobivši 400,17 bodova ili 0,91 odsto i završio na 44.494,94, prenosi SEEbiz.

Trgovci su ispustili dionice tehnoloških divova, poput Nvidije i Microsofta, te su se umjesto toga odlučili za kupovinu dionica zdravstvenih kompanija.

Amgen i UnitedHealth skočili su više od četiri odsto, dok su Merck i Johnson & Johnson porasli više od tri odsto odnosno oko dva odsto, podižući Dow Jones s 30 dionica. To je preokret u odnosu na oporavak tržišta podstaknut tehnologijom u drugom tromjesečju: SPDR fond Technology Select Sector (XLK) skočio je gotovo 23 odsto u tom periodu, ali je na početku trećeg tromjesečja pao 0,9 odsto.

„Posljednja dva mjeseca tromjesečja zaista se radilo o riziku. Radilo se o kupovini dionica koje su imale ove stvarno snažne sekularne pokretače rasta poput vještačke inteligencije i tehnologije“, rekao je glavni tržišni strateg Ameriprisea, Anthony Saglimbene.

Proizvođač električnih vozila Tesla pao je pet odsto nakon što je Trump u objavi na Truth Socialu predložio da Ministarstvo vladine efikasnosti (DOGE) istraži državne subvencije koje su primile firme izvršnog direktora Elona Muska.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS