Konatar: URA će predložiti povećanje dječijih dodataka za 50 odsto

Podgorica, (MINA) – Poslanici Građanskog pokreta URA, zbog rasta cijena i inflacije, predložiće povećanje osnovnog dječijeg dodatka sa 30 na 45 eura i ostalih dodataka za djecu za 50 odsto, kazao je šef poslaničkog kluba te stranke Miloš Konatar.

On je istakao da je URA jedan od predlagača zakona koji je omogućio da sva djeca u Crnoj Gori danas primaju dječiji dodatak, a koji je usvojen u Skupštini u maju 2021. godine.

Konatar je u saopštenju naveo da je poslije tri godine neophodno povećanje iznosa dječijeg dodatka sa sadašnjih 30 na 45 eura, odnosno svih dodataka za 50 odsto.

Kako je rekao, glavni razlog za povećanje dječijeg dodatka jeste porast cijena od 2021. godine do danas.

“Kako su porasle sve cijene u poslednje 4 godine i inflacija prilično umanjila vrijednost dječijeg dodatka koji smo propisali 2021. godine – vrijeme je da povećamo iznose dječijih dodataka sa 30 na 45 eura, i ostalih dodataka za 50 odsto”, zaključio je Konatar.

