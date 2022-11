Kolegijum danas o odgađanju sjednice

Podgorica, (MINA) – Kolegijum predsjednice Skupštine Danijele Đurović na kojem će biti razmatran zahtjev Demokratske partije socijalista (DPS) za odgađanje drugog kruga glasanja za sudije Ustavnog suda, biće održan danas.

Sjednica na kojoj bi poslanici trebalo da glasaju o predlogu za izbor četvoro sudija Ustavnog suda zakazana je za danas.

Ustavni odbor je, glasovima parlamentarne većine, predložio Skupštini da se na te funkcije izaberu Snežana Armenko, Ilija Vukčević, Jadranka Novaković i Jelena Ružičić.

U prvom krugu glasanja nijedan od tih kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku podršku poslanika. U drugom krugu glasanja potrebna je tropetinska podrška, odnosno 49 glasova poslanika.

Iz DPS-a su poručili da su spremni da podrže izbor jednog sudije ako se kroz inkluzivan parlamentarni dijalog u najkraćem roku odredi datum održavanja prijevremenih parlamentarnih izbora i odustane od usvajanja Zakona o predsjedniku.

“Klub poslanika DPS-a, koji je uvijek demonstrirao spremnost na kompromis u interesu države, iskazuje dobru političku volju da učestvuje u izboru jednog sudije Ustavnog suda kako bi se deblokirao rad ove institucije, uz uslov da se uvaže naši zahtjevi”, rekao je šef poslanićkog kluba DPS-a Danijel Živković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS