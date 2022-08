Knežević i Milačić predložili izmjene zakona o Zeti

Podgorica, (MINA) – Poslanici Demokratskog fronta i Prave Crne Gore, Milan Knežević i Marko Milačić, predali su u skupštinsku proceduru predloge o izmjenama zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Glavnom gradu kojim je predviđeno da novoformiranoj opštini Zeta pripadne istočni dio Dajbaba.

Skupština Crne Gore usvojila je 17. avgusta izmjene i dopune tih zakona, kojima je predviđeno osnivanje Zete kao samostalne opštine.

Milačić i Knežević traže i da se primjena tih zakona odloži, i to 30 dana nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora za prvi naredni saziv Skupštine Glavnog grada.

„Usvojene izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji će se odraziti na teritorijalnu cjelinu Glavnog grada Podgorica, odnosno neposredno na stečeno pravo građana svih postojećih teritorija Glavnog grada Podgorice da biraju i da budu birani“, navodi se u obrazloženju.

Dodaje se da Ustav Crne Gore i Zakon o izboru odbornika i poslanika, propisuju da se izbori za saziv skupština lokalne samouprave održavaju najkasnije svake četiri godine, a taj rok je istekao.

„Odnosno izbori su zakonito zakazani i već su morali biti održani, čime su građani teritorije Zete stekli izborno pravo za predstojeći saziv Skupštine Glavnog Grada“, dodaje se u saopštenju.

Ističe se da bi stečeno izborno pravo građanima Zete bilo oduzeto protivno Ustavu i pravnom poretku Crne Gore ukoliko se ne usvoje predložene izmjene.

U saopštenju se dodaje da je zbog toga predložena odložena primjena tih zakona 30 dana nakon objavljivanja konačnih rezultata izbora za prvi naredni saziv Skupštine Glavnog grada Podgorice.

„Da bi svi građani sa pravom glasa za predstojeće lokalne izbore za Skupštinu Glavnog grada, koji su to pravo stekli po Ustavu i pravnom poretku Crne Gore, uključujući i Zećane, bez diskriminacije i povrede osnovnih demokratskih prava da biraju i da budu birani, mogli da glasaju na izborima u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Knežević je kazao da u trenutku kad čitava crnogorska javnost očekuje rešenje duboke društveno političke krize svi akteri političkog života moraju računati na ekspresno ispravljanje nepravde koja je učinjena građanima Zete donošenjem antizetskih zakona.

Milačić je poručio da, bez danas usvojenih predloženih promjena, nema govora o pravnom poretku i u Podgorici i u Crnoj Gori, jer je pogaženo elementarno ustavno pravo građana jednog dijela Podgorice da biraju i budu birani.

„Ovim izmjenama se štiti Ustav Crne Gore, kao i dostojanstvo svakog građanina Zete, ali i Podgorice, pa i Crne Gore“, ocijenio je Milačić.

