Javni poziv korak ka profesionalizaciji bezbjednosnog sektora

Podgorica, (MINA) – Izbor vršioca dužnosti direktora Uprave policije preko Javnog poziva potvrdiće opredjeljenje Vlade da se kandidati biraju u skladu sa principima meritokratije i korak je ka profesionalizaciji bezbjednosnog sektora, smatraju u Vladi.

Iz Kabineta premijera Milojka Spajića kazali su da će javni konkurs za direktora policije u punom mandatu biti raspisan u najkraćem roku, shodno zakonskim obavezama.

Oni su poručili da je Vlada u potpunosti posvećena da se na transparentan način bavi temama od javnog interesa, pružajući šansu da kandidati sa najboljim referencama budu na čelu institucija i organa upravljanja.

„U tom kontekstu, kako bi se obezbijedila puna transparentnost pri izboru novog vršioca dužnosti Uprave policije i napravio još jedan mali korak ka uvođenju meritokratije u bezbjednosni sektor, biće raspisan Javni poziv za izbor v.d. direktora Uprave policije“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da Vlada na taj način želi da dodatno ohrabri službenike, koji ispunjavaju zakonom propisane uslove i smatraju da svojim iskustvom, znanjem i kompetencijama mogu da doprinesu važnim društvenim procesima u oblasti bezbjednosti, da se prijave.

„Zbog toga će se, kao i u slučaju izbora v.d. direktora Poreske uprave, preko Javnog poziva izabrati i prvi čovjek Uprave policije, čime će se potvrditi opredjeljenje Vlade da se kandidati biraju u skladu sa principima meritokratije“, poručuje se u saopštenju.

